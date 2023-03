Dead Island 2 : pas de pizza, mais 14 minutes de gameplay pas avares en démembrements et hémoglobine !

Après bien des années de galère, Dead Island 2 est sur la bonne voie, puisqu'il est gold et va sortir à la fin du mois prochain, avec même un peu d'avance ! Dambuster Studios et Deep Silver avaient montré un peu de gameplay en décembre dernier en plus de dévoiler une édition HELL-A, mais il y avait de quoi rester sur notre faim. Eh bien, voici à présent 14 minutes de jeu commentées pour mieux introduire le contenu du jeu, mettant en scène Dani, qui vient du comté de Cork en Irlande et souhaite se rendre à l'hôtel Halperin.

Sa direction globale assez arcade, qui ne se dirige pas vers le réalisme (nous ne voyons pas le personnage utiliser ses mains pour interagir avec l'environnement par exemple), et bien brutale nous fera démembrer des zombies dans des lieux iconiques de Los Angeles de bien des manières avec des effusions de sang à gogo, le tout grâce au système F.L.E.S.H. Marteaux légers et lourds, katanas, armes à feu en tout genre, hache et bien d'autres équipements léthaux seront à notre disposition et interchangeable à la volée à l'aide d'un menu sous forme de roue, pouvant être améliorés afin de les rendre encore plus fous et dangereux. Si vous souhaitez décapiter les infectés à coup de lame enflammée ou de griffes électriques à la Wolverine, cela devrait vous plaire.

Faire exploser un jerricane d'essence ou balancer une batterie dans une flaque d'eau sera également possible pour éliminer la menace, se déclinant sous différents archétypes avec des zombies normaux (Contaminés, Traînards, Sprinteurs), des Variants (Contaminés, Grenadiers) et des Apex hyper mutés aux comportements singuliers. Nos personnages, puisque plusieurs pourront être sélectionnés, disposeront également de pouvoirs grâce à leur ADN corrompu imitant les capacités des morts-vivants dans ce que les développeurs appellent le mode Colère Sanguinaire. Un système de cartes de compétence permettra sinon d'améliorer les protagonistes selon notre convenance, en espérant que cela aide à diversifier le gameplay qui semble tout de même assez répétitif.

Comme le précise la fin de la vidéo, plus de détails seront montrés dans « les mois à venir », ou plutôt les semaines puisque Dead Island 2 est attendu le 21 avril sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Vous pouvez le précommander sur Amazon au prix de 49,99 €.