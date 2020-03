Dead or Alive 6 : le dernier pack de costumes Revival repoussé, la faute aux cheveux à 1 $

Le contenu du Season Pass 4 de Dead or Alive 6 a été entièrement diffusé ces dernières semaines, clôturé comme il se doit par la venue de Tamaki et de quelques tenues issues d'un concours de design. Pour autant, Koei Tecmo avait encore un pack de 18 costumes Revival dans sa manche, attendu d'ici la fin du mois, et qui devait à priori sortir ce 24 mars. Sauf que ce ne sera pas le cas et en voici la raison.

C'est à travers un communiqué publié sur les réseaux sociaux que l'éditeur s'est exprimé, évoquant la fameuse version 1.21 du jeu devant être diffusée pour régler l'affaire des couleurs de cheveux à 1 $ l'unité.

Nous travaillons fortement sur un patch pour améliorer la fonction de changement de couleur de cheveux. Nous annoncerons les détails et la date de sortie aussitôt qu'elle sera confirmée. En amont de cette amélioration, les sets de Tickets Premium x20 et x50 cesseront [d'être vendus] le 30 mars. Il n'y a aucun plan pour les remettre à la vente. (Les sets de Tickets Premium x2 et x10 resteront disponibles à l'achat.) La sortie de l'Ensemble de costumes Revival (18 costumes) était prévue pour la fin mars, mais a été reportée à la mi-avril à cause du patch ci-dessus. Merci pour votre compréhension, L'équipe de Dead or Alive 6

Plusieurs semaines de décalage dans le planning pour une fonction qui n'aurait à la base jamais dû voir le jour, du moins de manière payante, voilà le résultat assez cocasse ici présenté. Quant à savoir si Dead or Alive 6 aura droit à davantage de contenu cosmétique par la suite, la question reste toujours ouverte, mais il faudra donc attendre encore un moment avant de le savoir.