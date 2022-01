Deadly Dozen Reloaded : un remake du FPS d'infiltration annoncé sur PC et consoles

Ziggurat Interactive aime ressortir de vieilles licences du placard, pas forcément très connues. L'éditeur a lancé récemment BloodRayne 1 et 2: Revamped sur les consoles modernes, il prépare un retour du jeu de rôle Enclave sur les plateformes du moment, et il vient d'annoncer Deadly Dozen Reloaded.

Comme son nom ne l'indique pas forcément, Deadly Dozen Reloaded est un remake de Deadly Dozen, jeu de tir à la première personne sorti à l'origine en 2001 et qui nous emmenait durant la Seconde Guerre mondiale, en incarnant un membre d'une unité d'élite envoyé derrière les lignes ennemies. Un mélange d'action et d'infiltration en vue FPS avec des personnages dotés de capacités uniques bien utiles, qui sera de retour prochainement grâce à N-Fusion Interactive, développeur du jeu d'origine qui rempile pour le remake. Deadly Dozen Reloaded tournera sous un nouveau moteur de jeu avec des cartes, graphismes et missions améliorés, nous avons déjà un aperçu du résultat en vidéo ci-dessus.

Deadly Dozen Reloaded n'a pas encore de date de sortie précise, mais il arrivera dans le courant du printemps 2022 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.