Enclave : le vieux RPG bientôt de retour sur consoles avec des améliorations

Sorti il y a 20 ans, Enclave aura marqué les esprits des joueurs l'ayant approché, il s'agissait d'un jeu de rôle et d'action à la troisième personne développé par Starbreeze Studios pour la Xbox, puis porté l'année suivante sur PC. Le titre a déjà eu droit à une version HD en 2012 sur ordinateurs et Nintendo Wii, mais il va encore revenir sur des plateformes plus modernes.

Ziggurat Interactive vient en effet d'annoncer une version améliorée d'Enclave, qui aura droit à des graphismes, effets visuels et sons revus à la hausse, une bande originale remastérisée et agrémentée de 20 nouvelles pistes, ainsi que d'autres optimisations. Cette nouvelle version du RPG sortira cette fois sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.

Il faut pour l'instant se contenter de ces informations, Enclave n'a pas encore de date de sortie sur ces nouvelles plateformes. Vous pouvez tout de même retrouver des cartes PSN sur Amazon.