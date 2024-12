Capcom : après Okami et Onimusha, d'autres vieux jeux bientôt de retour ?

La cérémonie des Game Awards 2024 aura été l'occasion de revoir de vieilles licences faire leur grand retour sur le devant de la scène. Capcom a notamment annoncé Onimusha: Way of the Sword, ainsi qu'une suite à Ōkami, de quoi ravir tous les joueurs qui ont tenu une manette dans les années 2000. Des titres qui ne sont malheureusement pas près de sortir sur nos consoles, mais le studio japonais ne compte pas s'arrêter là.

Dans un communiqué publié sur le site de relations avec les investisseurs de la société (via VGC), Capcom affirme vouloir remettre d'autres vieilles licences au goût du jour :

En plus de sortir régulièrement de nouveaux titres majeurs chaque année, Capcom se concentre sur la réactivation de licences dormantes qui n’ont pas eu de lancement de nouveau titre récemment. La société s’efforce d’améliorer encore la valeur de l’entreprise en tirant parti de sa riche bibliothèque de contenu, qui comprend la relance d’anciennes licences comme les deux titres annoncés ci-dessus, afin de produire en continu des titres très efficaces et de haute qualité.

Pour rappel, Capcom sonde régulièrement ses joueurs pour savoir quelles franchises ils aimeraient revoir. Si certaines n'ont pas disparu (Resident Evil, Monster Hunter, Street Fighter, Dragon's Dogma, Ace Attorney) ou sont à l'ombre depuis quelques années seulement (Devil May Cry), d'autres méritent en effet d'être remises sur le devant de la scène. D'ailleurs, dans un sondage en début d'année, Capcom mentionnait Okami et Onimusha, mais également Darkstalkers, Sengoku Basara et bien évidemment Dino Crisis. Mais lui, même son créateur ne croit pas à un retour. Si seulement Capcom pouvait lui donner tort...

Pour rappel, après le succès de Dead Rising Deluxe Remaster, Capcom avait également publié un autre sondage concernant les franchises que les fans aimeraient revoir sous cette forme (un remaster de luxe, plus proche du remake), avec en licences au choix : Lost Planet, DMC, Power Stone, Resident Evil, Onimusha, Darkstalkers, Okami et Dino Crisis. Après Okami 2 et Onimusha: Way of the Sword, qui sera le prochain ? Les paris sont ouverts.

