Deadly Dozen Reloaded : une date de sortie sur PC, le remake du FPS arrivera après sur consoles

Ziggurat Interactive continue de faire revivre de vieux jeux vidéo avec des remakes, il a déjà sorti BloodRayne 1 et 2: Revamped et il lancera prochainement Deadly Dozen Reloaded, version modernisée d'un jeu de tir et d'infiltration à la première personne. Le titre refait parler de lui cette semaine avec une date de sortie.

Deadly Dozen Reloaded sera donc disponible le 29 avril 2022 sur PC, via Steam et GOG.com. Le jeu bénéficiera de graphismes et de bruitages améliorés, d'une IA plus réaliste et d'une physique des véhicules plus crédible. Le reste du contenu sera le même, avec une dizaine de missions sur de très grandes cartes et un équipement personnalisable, mais la mort permanente des coéquipiers ne sera plus présente.

Deadly Dozen Reloaded est également attendu sur consoles, mais il faudra attendre cet été pour découvrir le jeu sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.