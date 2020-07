Deadly Premonition 2: A Blessing In Disguise, aucun patch de prévu pour corriger le framerate

Deadly Premonition 2: A Blessing In Disguise arrivera dans deux petits jours sur Nintendo Switch, mais les premières notes sont tombées aujourd'hui, et elles ne sont pas vraiment bonnes. Certes, le titre de Toybox est atypique et singulier, mais le framerate est une vraie catastrophe, avec des chutes nombreuses qui gâchent l'expérience.

Alors, les développeurs vont-ils sortir un patch day one pour corriger le framerate de Deadly Premonition 2: A Blessing In Disguise et enfin le rendre jouable sur Switch ? Eh bien non ! Jim Sterling (à partir de 2:07 dans la vidéo ci-dessus) a en effet demandé au responsable presse si une mise à jour était en cours de développement, mais non, Toybox n'a pour l'instant pas pour projet de sortir un patch, de quoi décourager un paquet de joueurs d'acheter le titre, vendu tout de même 39,99 € sur Amazon.fr.

Pour rappel, le studio avait porté en septembre dernier le premier Deadly Premonition sur Switch, avec là encore un framerate aux fraises, mais pour le coup, un patch avait vu le jour à la fin du mois suivant, rendant le titre parfaitement jouable. Lui coûte 44,99 € en édition collector à la Fnac.