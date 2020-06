Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise, l'eShop dévoile de nombreux détails

Dans un peu moins d'un mois, les possesseurs de Nintendo Switch pourront découvrir Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise, nouveau jeu de Toybox faisant suite au premier volet conçu par Swery. Si vous ne connaissez pas du tout, il s'agit d'un jeu d'aventure et d'action un peu barré, fortement inspiré par la série TV Twin Peaks de David Lynch.

En attendant le lancement de Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise sur Switch, l'eShop dévoile quelques informations intéressantes sur le scénario, les personnages et même les activités auxquelles il sera possible de s'adonner à Le Carré, ville dans laquelle se déroule l'aventure.

Le thriller culte fait son retour !

Les graines germent, les racines s'enfoncent dans le sol et les arbres grandissent, projetant leur ombre sur tout ce qui les entoure. Et quand bien même l'arbre est abattu, ses racines demeurent et continuent à s'étendre… jusqu'à ce qu'une nouvelle histoire commence.

Exhumez le mal profond qui rôde sous une ville d'apparence paisible dans Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise, en exclusivité sur Nintendo Switch.

Deux affaires, un mystère :

Boston, 2019. Les agents spéciaux du FBI Aaliyah Davis et Simon Jones qui enquêtent sur une affaire censée être depuis longtemps résolue se tiennent sur le pas de la porte d'une personne d'intérêt. Il faut d'habitude plus que quelques corps disparus pour que le FBI se déplace, mais il y a quelque chose de décidément louche dans cette affaire.

Malgré l'absence de piste concrète, le duo espère progresser en posant à cet individu les bonnes questions au sujet de « l'arbre rouge ». Mais comme le dit le dicton, « méfiez-vous de vos rêves, ils pourraient se réaliser », car il est des dossiers qu'il ne vaut mieux pas rouvrir...

Louisiane, 2005. Une étrange série de meurtres frappe la petite ville reculée de Le Carré et le FBI envoie une jeune recrue du nom de Francis York Morgan enquêter. Celui-ci se lie d'amitié avec la fille du shérif local, qui semble d'une grande maturité malgré son jeune âge, et nos deux protagonistes décident bientôt de travailler ensemble pour élucider ce mystère.

En apparence, la ville et ses habitants semblent sans histoires, mais il y a quelque chose de sombre qui rôde sous son sol, quelque chose qui risque d'engloutir l'agent Morgan s'il n'arrête pas les coupables à temps…

Détectives en charge :

Francis York Morgan

L'agent spécial Morgan a beau être d'une grande perspicacité, d'une constitution athlétique et d'un don pour le profilage, son excentricité amène beaucoup de ses collègues à douter de ses compétences. Heureusement pour lui, son détachement avec le monde réel l'empêche d'être affecté même face à la plus macabre des scènes de crime, qu'il ne verra alors que comme un nouveau puzzle à résoudre.

Patricia Woods

Elle vit à Le Carré avec son père, le shérif local. En dépit de son jeune âge, elle est pleine de ressources et se comporte déjà comme une adulte, ce qui a le don d'impressionner l'agent Morgan dont elle décidera rapidement de devenir la nouvelle partenaire d'enquête.

Aaliyah Davis

Cette enquêtrice du FBI possède un sens aiguisé de l'observation et est tenue en haute estime par ses collègues, mais elle peut malheureusement passer pour brusque, voire compétitive durant les interrogatoires. Elle est convaincue que son affaire en cours cache un mystère non élucidé qui pourrait présager de quelque chose de bien pire...

Simon Jones

Ne vous fiez pas aux apparences : malgré son air indolent, l'agent Jones était redouté au FBI pour sa pugnacité. C'est un homme réfléchi, hautement compétent et dont la présence imposante peut pousser n'importe quel suspect à craquer lors d'un de ses impitoyables interrogatoires.

Votre futur se trouve dans votre passé :

Se déroulant à la fois cinq ans avant et neuf ans après le jeu original, Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise propose d'incarner non pas un, mais deux protagonistes. À vous de les aider à faire la lumière sur une sombre affaire qui les poussera aux frontières de la folie.

Dans le présent, vous incarnerez l'agent Davis qui tentera d'élucider une affaire autrefois classée à coups d'interrogatoires, de preuves et d'examens de témoignages-clés afin de révéler des secrets longtemps enfouis.

Dans le passé, vous aiderez l'agent Morgan à élucider une sombre affaire de meurtres en série. Explorez la ville de Le Carré à pied ou en skateboard, interagissez avec ses habitants, découvrez des indices et essayez-vous au vaudou pour lever le voile sur le côté sombre de cette bourgade d'apparence si paisible…

Prenez votre temps :

La ville de Le Carré ne se résume pas qu'à un simple nouveau terrain d'investigation pour l'agent spécial Morgan. Depuis votre poste d'opération situé à l'hôtel Casa Pineapple, vous aurez l'opportunité d'accepter les requêtes des habitants, qui vous aideront peut-être dans votre traque.

D'autres passe-temps s'offrent à vous :

: Bowling : rendez-vous au bar Alexus pour faire quelques parties. Parviendrez-vous à réaliser le score parfait ?



Ricochets : vivez un authentique moment de plénitude et tentez de faire ricochet votre pierre le plus loin possible.



Course sur la rivière : descendez le long de la rivière et profitez-en pour vous entraîner à tirer sur des cibles (ou des alligators !)



Skateboard : vous pouvez non seulement vous en servir comme moyen de transport, mais aussi pour prendre part à des épreuves contre-la-montre.

