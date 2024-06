Deep Cuts : un shooter VR horrifique dans le monde du cinéma dévoilé en vidéo

Le développeur Scythe Dev Team et l'éditeur tinyBuild ont déjà lancé ensemble plusieurs jeux, comme Happy's Humble Burger Farm, Happy's Humble Burger Barn et Return to Northbury Grove, mais ils dévoilent cette semaine leur prochain titre : Deep Cuts, un jeu de tir VR qui nous plongera dans le monde du cinéma, avec beaucoup d'horreur.

Deep Cuts nous demandera d'incarner Elise Weber, cofondatrice d'un studio de production qui va se lancer dans une aventure folle, façon blockbuster, pour sauver son meilleur ami. Les joueurs devront revivre les scènes de sa société Lights Camera Faction, obtenir des superpouvoirs et affronter les Learning Lads, des personnages de cartoon terrifiants. Voici les points clés du jeu :

De l’action physique ! Prenez part à des combats dynamiques, rapprochés comme à distance, avec une grande diversité d'armes dans des environnements pleins de vie. Une narration poussée ! Découvrez l’histoire riche en rebondissements de LCF et ses secrets en parcourant les genres cinématographiques et leurs clichés. Des expériences cinématographiques en neurobandes ! Évoluez dans des décors de cinéma animés mêlant vie et art d'une manière totalement inédite. Plongez dans différents genres cinématographiques, de l'horreur des années 80 à la science-fiction rétrofuturiste, en passant par le western spaghetti et le film noir en jouant les rôles de différents protagonistes. Des facultés de manipulation du temps ! Exploitez les augmentations cinématographiques octroyant des actions de montage à la volée ; le réalisateur, c’est vous ! Utilisez ces capacités à bon escient pour surmonter les obstacles, résoudre les énigmes et survivre aux assauts des ennemis.

Deep Cuts est déjà attendu en fin d'année 2024 sur Meta Quest 2, 3 et Pro, mais des versions PlayStation VR 2 et SteamVR sont également prévues pour 2025. Vous pouvez retrouver le Meta Quest 3 à 549,99 € sur Amazon et Fnac.