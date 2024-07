Deliver Us Home financé de justesse

Lui aussi victime de la crise qui touche le milieu du jeu vidéo, KoekeN Interactive a licencié tout le monde en mai dernier. Mais le studio n'a pas fermé ses portes pour autant, les cofondateurs Koen et Paul Deetman veulent repartir de zéro et développer en indépendant Deliver Us Home, suite de Deliver Us The Moon et Deliver Us Mars.

Le studio a lancé une campagne de financement participatif sur Kickstarter afin de récolter des fonds pour produire Deliver Us Home. La campagne se termine ce soir, mais elle a dépassé son objectif de 100 000 €, avec à l'heure actuelle 107 984 € récoltés. Une première petite victoire pour KeokeN Interactive, qui a une roadmap déjà bien établie. Un prototype jouable sera lancé pour les backers ce mois-ci, puis la préproduction débutera en septembre prochain, jusqu'au passage en production au deuxième trimestre 2025. Si tout se passe bien, une version alpha devrait voir le jour au premier trimestre 2026 et le jeu sortira dans le courant du troisième ou quatrième trimestre 2026. Autant dire qu'il faudra être patient.

Pour l'instant, le studio développe Deliver Us Home en anglais, uniquement sur PC, la page Steam est déjà en ligne et une version sans DRM est prévue sur GOG.com. Mais KeokeN Interactive rappelle que ses précédents jeux étaient disponibles dans plusieurs langues et sur plusieurs plateformes, il faudra attendre pour voir si le titre sera traduit et porter sur consoles. D'ici là, vous pouvez retrouver Deliver Us Mars contre 7,99 € (- 73 %) sur Gamesplanet.

