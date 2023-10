Deltarune : Toby Fox annonce un changement de plan pour les prochains chapitres et donne des nouvelles du développement

Après le succès critique d'Undertale, Toby Fox a lancé sur PC et Mac il y a pile cinq ans le 31 octobre 2018 un nouveau projet intitulé Deltarune, anagramme de son précédent jeu. Son concept a rapidement été expliqué par le créateur, qui avait alors déclaré avoir mis trois ans à le sortir, mais ce n'est qu'en février 2019 que sa déclinaison en chapitres s'est concrétisée à l'annonce d'un portage sur Switch et PS4. Le Chapitre 2 n'a ensuite vu le jour qu'en septembre 2021 d'abord sur ordinateurs puis sur consoles. Tout était alors gratuit et le plan était de sortir les trois chapitres suivants ensemble sous un format payant, sans en préciser le tarif, mais compte tenu du travail déjà fourni, les fans n'avaient rien à y redire. Deux ans plus tard, toujours rien à l'horizon, il était donc temps que Toby Fox nous donne des nouvelles et il y a du changement !

C'est par l'intermédiaire d'une newsletter pour Halloween qu'il a donc fait un gros point sur le développement de Deltarune, à commencer par l'avancement du Chapitre 3 :

Le Chapitre 3 est quasiment complet ! Il n’y aura essentiellement plus de changements dans les dialogues ou le gameplay à partir de maintenant. Hourra ! Le jour de mon anniversaire, un ami est venu chez moi et y a joué entièrement. C'était très gratifiant de le voir rire de toutes les blagues stupides sur lesquelles nous travaillons depuis des années. Il a fallu beaucoup de temps pour arriver jusqu'ici, mais maintenant cela donne l'impression que tout va décliner. Après l'avoir terminé, j'ai demandé « est-ce que quelque chose semblait incomplet » et il a mentionné que « les balles semblaient plutôt dures... » J'ai hoché la tête et j'ai immédiatement oublié ce commentaire. De toute évidence, la sortie d’un jeu nécessite bien plus d’étapes que la simple finition du gameplay et des graphismes. Mais les gens sont déjà en train de retourner travailler sur le Chapitre 4. Tout le monde est très excité de travailler sur la partie suivante ! Lorsque nous avons commencé le Chapitre 3, pour être honnête, il a fallu beaucoup d'essais et d'erreurs pour comprendre comment cela fonctionnerait. Mais, avec le Chapitre 4, je suis déjà très confiant quant à la façon dont nous pouvons progresser.

S'il comptait à la base sortir en même temps les Chapitres 3, 4 et 5, ce n'est désormais plus d'actualité. Au lieu de cela, seuls les Chapitres 3 et 4 sortiront ensemble, puis le cinquième plus tard. De toute manière, si vous avez joué aux deux premiers, vous savez qu'un total de sept chapitres est prévu, donc l'aventure est très loin d'être terminée.

Donc, maintenant que le Chapitre 3 est presque terminé... Je pense que c'est le bon moment pour rediscuter de la manière dont nous allons publier Deltarune à l'achat. Mon plan initial était de publier les Chapitres 3, 4 et 5 ensemble. Cependant, la ligne d'arrivée du Chapitre 5 est encore assez loin... et je ne pense pas que quiconque veuille vraiment attendre aussi longtemps pour sortir quoi que ce soit. Moi en particulier. Donc, nouvelle stratégie : n'attendez plus le Chapitre 5. Au lieu de cela, nous allons nous concentrer sur la mise en vente de Deltarune une fois que nous aurons terminé le Chapitre 4. Cela devrait rendre tout un peu plus raisonnable ! Le Chapitre 4 contient déjà une quantité très importante de cinématiques et de travail ennemi effectué. De plus, j'ai embauché un nouveau producteur dont l'intégralité du travail consistera à accélérer le développement global du jeu pour les prochains chapitres. Je suis donc très optimiste quant aux prochaines étapes de ce projet. Cela étant dit, je pense que je vais m'arrêter concernant les mises à jour plus détaillées sur le développement pour le moment. Au lieu de cela, je vais simplement vous faire savoir si le développement est sur le point d'être terminé ou si quelque chose de drôle se produit.

Si vous n'êtes pas encore familier avec l'univers de Toby Fox, n'hésitez pas à vous procurer Undertale, qui est vendu 9,99 € sur GOG.com.