Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles, Murata annoncé au roster, pour la blague ?

Les semaines se suivent et avec elles les révélations de personnages du roster de Kimetsu no Yaiba: Hinokami Keppuutan, ou plutôt Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles, intitulé sous lequel il sortira en Asie. Ainsi, la semaine dernière, c'est une deuxième version de Tanjirō utilisant Hinokami Kagura qui a fait monter la température. Avec déjà de nombreux personnages du camp des pourfendeurs de démons, nous attendions justement à ce que ces créatures de la nuit daignent enfin se montrer au grand jour, mais il n'en sera rien cette fois...

Non, au lieu des démons, Aniplex et CyberConnect2 vont intégrer à leur jeu Murata. Qui ça ? Oui, c'est peut-être la question que vous vous êtes aussi posée tant ce personnage secondaire rencontré au Mont Natagumo n'a pas spécialement brillé dans l'œuvre. Et franchement, son gameplay n'a rien de bien fou non plus, surtout qu'il s'agit d'un énième utilisateur du Souffle de l'Eau. Il suffit de voir sa technique ultime pour comprendre que nous avons là l'équivalent d'un Mister Satan dans les jeux DBZ d'antan, soit un guerrier là surtout pour la blague et parce qu'il fait partie de l'intrigue. Après Kyōjurō Rengoku ou Shinobu Kochō, ça fait tout de même un choc.

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles est attendu cette année au Japon et en Asie sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Les mangas Demon Slayer sont eux en vente à la Fnac au prix de 6,99 € l'unité.