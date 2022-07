Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles : Tengen Uzui est disponible avec un pack Uniformes d'été de l'Académie Kimetsu

En avril dernier, Aniplex, SEGA et CyberConnect2 annonçaient de nouveaux DLC pour Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles couvrant l'arc du Quartier des plaisirs avec l'ajout de plusieurs personnages présents dans l'intrigue à ce moment, collant avec la diffusion de l'anime qui s'était achevée en début d'année. Le premier arrivant est Tengen Uzui, comme officialisé fin juin, mais nous ne savions pas exactement quand en juillet il débarquerait. Eh bien, la question ne se pose plus puisqu'il fait son arrivée surprise ce 14 juillet dans les boutiques en ligne et il n'est pas seul.

En effet, en plus de son pack, également inclus dans le Character Pass lancé par la même occasion, il est possible de se procurer un pack de skins pour les versions alternatives Académie Kimetsu de certains personnages. Le détail des nouveautés est à retrouver ci-dessous avec des visuels.

Character Pass (24,99 €) Pack de personnage Tengen Uzui

Pack de personnage Nezuko Kamado (Forme démoniaque avancée)

Pack de personnage Tanjirō Kamado (Quartier des plaisirs)

Pack de personnage Zenitsu Agatsuma (Quartier des plaisirs)

Pack de personnage Inosuke Hashibira (Quartier des plaisirs)

Pack de personnage Daki

Pack de personnage Gyūtarō Pack de personnage Tengen Uzui (4,99 €) Personnage jouable : Tengen Uzui

Photos de profil

Répliques Pack de costumes supplémentaires - Uniformes d'été de l'Académie Kimetsu (4,99 €) Costumes pouvant être utilisés en jeu en Mode Versus. Des uniformes d'été de l'Académie Kimetsu sont maintenant disponibles pour : Académie Kimetsu Tanjirō Kamado ;

Académie Kimetsu Nezuko Kamado ;

Académie Kimetsu Zenitsu Agatsuma ;

Académie Kimetsu Inosuke Hashibira ;

Académie Kimetsu Giyū Tomioka.

Si le jeu vous fait envie, Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles est disponible dès 40,49 € sur Amazon. Il est pour rappel sorti sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC.

