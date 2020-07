Destiny 2 : Au-delà de la Lumière, la sortie de l'extension repoussée à novembre !

Difficile d'être passé à côté de l'annonce si vous jouez encore à Destiny 2 (puisqu'une icône est affichée sur la carte céleste) ou si vous continuez à vous intéresser à la licence, Bungie a dévoilé le mois dernier Au-delà de la Lumière, le prochain chapitre qui a tout d'un « Destiny 3 » (qui ne verra jamais le jour). En effet, le studio compte soutenir son FPS pendant encore bien des années avec déjà deux autres extensions déjà nommées pour 2021 et 2022, qui pourraient d'ailleurs souffrir de l'annonce du jour si le rythme saisonnier continue à être bouleversé (c'était déjà le cas l'an dernier avec Bastion des Ombres), à savoir le report du lancement de Beyond Light.

Jusqu'à présent prévue pour une sortie le 22 septembre sur PS4, Xbox One, PC et Stadia, l'extension va prendre son temps et n'arrivera pas avant le 10 novembre, une période déjà bien chargée en grosses sorties. Pourquoi un tel report ? Eh bien, dans un post sur son site, en anglais à l'heure où nous écrivons ces lignes, Bungie explique la chose suivante :

En tant que premier chapitre d'une nouvelle trilogie d'extensions, Au-delà de la Lumière est le début d'une nouvelle ère de Destiny 2. Nous avons une histoire puissante à raconter et de nouvelles fonctionnalités incroyables que nous sommes vraiment ravis de faire découvrir aux joueurs. Comme toujours, notre objectif est de faire l'extension la plus cool et la plus divertissante que nous puissions faire pour nos fans. À cette fin, nous faisons ce qui est le mieux pour le jeu et déplaçons la date de lancement. Les derniers mois ont été un défi et continueront de l'être pendant cette pandémie. Nous avons appris à créer ensemble d'une nouvelle manière, en travaillant séparément les uns des autres. Malgré ces obstacles, nous sommes toujours attachés au même niveau de qualité que nos fans attendent. Au cours des prochaines semaines, nous dévoilerons plus en détail ce sur quoi nous travaillons pour Au-delà de la Lumière et ce que cela signifie également pour la Saison de l'Arrivée, qui se poursuivra jusqu'au 10 novembre. Au-delà de la Lumière prépare le terrain pour un avenir incroyable dans Destiny 2 et, bien que cela arrive plus tard que prévu, nous sommes ravis de poursuivre ce voyage avec vous en novembre.

Comme vous pouvez le lire, il n'y a pas de véritable raison donnée autre qu'une envie de qualité tout ce qu'il y a de plus respectable, même si nous sentons bien que le chamboulement faisant suite au COVID-19 n'est pas totalement étranger à cela. L'arrivée des consoles next-gen, la PS5 et la Xbox Series X, peut également avoir joué un rôle, puisque le jeu sera disponible dessus.

Les Ténèbres vont donc avoir un peu plus de temps pour s'installer dans le système, tandis que les Déchus menés par Vigris peuvent souffler encore un peu sur Europe avant que nous ne venions les éliminer ! Au moins, ces quelques semaines supplémentaires permettront de profiter des Raids et planètes qui quitteront le jeu avec Beyond Light pour prendre place dans le Coffre de contenu (oui, nous allons rapidement détailler tout cela si vous ignorez de quoi nous parlons).

Destiny 2 : Renégats Collection Légendaire est disponible à 8,95 € sur Amazon si jamais vous souhaitez obtenir le DLC de l'An 2 à petit prix. Le jeu est lui free-to-play dans sa grande majorité, c'est donc le moment parfait pour prendre le train en marche !