Destiny 2 : Dans la Lumière, une sélection d'armes adorées et le Hall des Champions présentés en live par les développeurs

Les Jeux des Gardiens All-Stars sont désormais terminés et le prochain rendez-vous majeur de Destiny 2 est donc fixé au mardi 9 avril avec le lancement de la mise à jour Dans la Lumière (Into the Light). La semaine dernière, un premier live des développeurs de Bungie nous a fait longuement découvrir le mode de jeu Agression (Onslaught), mêlant affrontements de vagues d'ennemis et tower defense. C'est ce 26 mars que la deuxième présentation de ce type était prévue afin de nous donner un aperçu du loot qu'il sera possible d'obtenir, ainsi que du nouvel espace social promis. Il ne s'agira toutefois pas de l'ancienne Tour, quand bien même elle était montrée réparée sur l'artwork du nouveau mode de jeu... À la décharge de Bungie, en regardant sa représentation depuis la map PvP Centre-ville (faites-le en partie privée pour être tranquille), elle n'apparaît pas spécialement endommagée, contrairement à ce qui est visible depuis l'actuelle Tour, voir notre comparaison ci-dessous. Il faudra donc patienter jusqu'à La Forme Finale pour d'une certaine manière retrouver ce lieu, puisqu'une recréation fera partie du Cœur pâle du Voyageur.

À gauche dans Centre-ville, à droite depuis l'actuelle Tour

Le nouvel espace social ajouté avec Dans la Lumière se nommera le Hall des Champions et nous dévoilera en partie les coulisses de la Tour puisque nous y retrouverons les décorations des différents évènements, ainsi qu'Eva, en plus d'une immense salle où sera posté Shaxx et son fidèle Arcite 99-40. La vue y sera à la première personne comme au Domaine, dans le CIMU, à l'Enclave ou encore au Magot de Xûr. Comme dans ce dernier (et à l'époque dans le Hall des Tributs), des coffres seront à ouvrir pour chaque classe à l'aide d'une monnaie appelée Trophies of Bravery (sans doute Trophées des braves) et en ayant monté notre rang auprès de Shaxx, afin de débloquer le set d'armure correspondant, inspiré de l'An 1 de Destiny 2. Seul celui pour les Chasseurs a été montré, mais l'artwork donnait déjà un bon aperçu de ce à quoi s'attendre pour les Arcanistes et Titans.

Deux coffres seront présents à la gauche de Shaxx, le premier servant à obtenir des armes en échange de la monnaie évoquée plus haut, tandis que le deuxième sera pour le Cadeau des dieux du tonnerre de la Saison du Butin, qui fera son retour. Parmi les récompenses de rang, la dernière pour le 17e servira à déverrouiller la zone de confinement du fond contenant le Revêtement Noir de jais de Destiny premier du nom, permettant littéralement de rendre l'ensemble de nos éléments d'armure noirs. En plus des contrats de Shaxx, Arcite en proposera également ainsi que des quêtes servant à débloquer les armes de l'arsenal BRAVOURE. Chacune donnera accès à une copie avec des attributs sélectionnés par les développeurs, ainsi que l'harmonisation (attunement) correspondante à activer auprès des statues de Shaxx pour chasser du loot spécifique et qui affectera les coffres ouverts en Agression.

Cet arsenal sera composé d'une sélection de 12 armes appréciées par la communauté, dont certaines toujours disponibles, mais qui disposeront alors de perks différentes. Durant les deux mois de Dans la Lumière, chacune pourra être obtenue avec une skin spéciale en édition limitée, pouvant être retirée et placée sur une autre copie, et deux Particularités dans chaque colonne. Bien que le contenu restera accessible ensuite, ce ne sera pas le cas de ces apparences. Outre le léger côté FOMO, c'est surtout là une bonne manière pour Bungie de faire revenir un maximum de joueurs sur les serveurs avant La Forme Finale.

Vous trouverez ci-dessous la liste des armes qu'il sera possible d'obtenir, avec quelques indications sur là où elles sont apparues précédemment.

Liste des armes de l'arsenal BRAVOURE Jury Pendu SR4 - Fusil d'éclaireur apparu dans Destiny 1 auprès de l'Astre Mort, qui a ensuite été ajouté à Destiny avec la Saison du Symbiote (S14), puis a eu droit à des actualisations lors de la Saison des Séraphins (S19) et à la Saison de la Résistance (S20) en tant que récompense de Nuit Noire.

- Fusil d'éclaireur apparu dans Destiny 1 auprès de l'Astre Mort, qui a ensuite été ajouté à Destiny avec la Saison du Symbiote (S14), puis a eu droit à des actualisations lors de la Saison des Séraphins (S19) et à la Saison de la Résistance (S20) en tant que récompense de Nuit Noire. Succession - Fusil de précision du Raid Crypte de la pierre (Au-delà de la Lumière).

- Fusil de précision du Raid Crypte de la pierre (Au-delà de la Lumière). Passage du gouffre - Lance-grenades (puissant) devenu un mème de l'extension Renégats, sunset à l'arrivée de la Saison de la Traque (S12).

- Lance-grenades (puissant) devenu un mème de l'extension Renégats, sunset à l'arrivée de la Saison de la Traque (S12). Guillotine actionnée - Épée ajoutée à la Saison de l'Arrivée (S11).

- Épée ajoutée à la Saison de l'Arrivée (S11). Le Sommet - Lance-grenades (cinétique à munitions spéciales) qui était offert en récompense d'une quête lors de la Saison de la Forge (S5), a été sunset, mais peut toujours être récupéré via le Mémorial aux lumières perdues (Puissance limitée à 1600).

- Lance-grenades (cinétique à munitions spéciales) qui était offert en récompense d'une quête lors de la Saison de la Forge (S5), a été sunset, mais peut toujours être récupéré via le Mémorial aux lumières perdues (Puissance limitée à 1600). La Recluse - Pistolet-mitrailleur qui était offert en récompense d'une quête lors de la Saison du Vagabond (S6), a été sunset, mais peut toujours être récupéré via le Mémorial aux lumières perdues (Puissance limitée à 1600).

- Pistolet-mitrailleur qui était offert en récompense d'une quête lors de la Saison du Vagabond (S6), a été sunset, mais peut toujours être récupéré via le Mémorial aux lumières perdues (Puissance limitée à 1600). Martelleur - Mitrailleuse de la Saison de la Forge (S5), sunset à l'arrivée de la Saison de la Traque (S12).

- Mitrailleuse de la Saison de la Forge (S5), sunset à l'arrivée de la Saison de la Traque (S12). Hurlement de Luna - Revolver qui était offert en récompense d'une quête lors de Renégats (S4), a été sunset, mais peut toujours être récupéré via le Mémorial aux lumières perdues (Puissance limitée à 1600).

- Revolver qui était offert en récompense d'une quête lors de Renégats (S4), a été sunset, mais peut toujours être récupéré via le Mémorial aux lumières perdues (Puissance limitée à 1600). Le fusil d'Elsie - Une version légendaire du fusil à impulsion Trop long à expliquer de Destiny 2 et surtout l'équivalent de la version de Destiny 1 alors appelé Le fusil de l'Inconnue.

- Une version légendaire du fusil à impulsion Trop long à expliquer de Destiny 2 et surtout l'équivalent de la version de Destiny 1 alors appelé Le fusil de l'Inconnue. Haut fourneau - Fusil à impulsion de la Saison de la Forge (S5), sunset à l'arrivée de la Saison de la Traque (S12).

- Fusil à impulsion de la Saison de la Forge (S5), sunset à l'arrivée de la Saison de la Traque (S12). Coup de minuit - Revolver qui pouvait être obtenu via le Raid Léviathan, sunset à l'arrivée de la Saison de la Traque (S12).

- Revolver qui pouvait être obtenu via le Raid Léviathan, sunset à l'arrivée de la Saison de la Traque (S12). Tolérance - Lance-grenades du Raid Serment du disciple (La Reine Sorcière).

Rappelons que tout ce qui a été présenté jusqu'à présent sera gratuit pour tous les joueurs, ce qui veut dire que les versions alternatives d'armes bloquées derrière des extensions seront enfin disponibles pour une partie de la communauté.

Le reste de la présentation a consisté en une démonstration de ces armes dans les Secteurs oubliés de la ZME, avec en fond des explications sur les perks. Certaines ont évidemment subi une refonte, puisque le Hurlement de Luna était bien craqué en PvP avec un kill en deux tirs par exemple. Cela ne les empêchera pas d'être puissantes et de bien aider les nouveaux joueurs. Le Sommet aura toujours ses micro-missiles avec la possibilité de nous propulser en l'air de manière bien fun ! Elles disposeront par ailleurs toutes de la Particularité d'origine Indomitability, accordant de l'énergie de grenade en jouant une doctrine de Lumière ou de l'énergie de mêlée avec une des Ténèbres.

Enfin, sachez que ces armes ne pourront pas être craftées, mais disposeront d'améliorations avec La Forme Finale, un système déjà vaguement évoqué. Il sera évidemment possible de leur équiper les Ornements déjà débloqués pour leurs autres versions. Quant au fait que la Puissance était à 1830, cela n'indique en rien qu'elle va être augmentée. Tout cela est fort prometteur, le seul regret pouvant être le manque de certaines catégories d'armes.

Les plus attentionnés auront toutefois remarqué des détails intéressants. Le premier, c'est la mention d'une carte de Grimoire à collecter dans le Hall des Champions. Est-ce que ce système de narration utilisé dans Destiny premier du nom va faire son retour ? Malgré son accessibilité de l'époque qui laissait à désirer puisqu'il fallait passer par un site en dehors du jeu pour les lire, cela avait le mérite de présenter les ennemis affrontés d'une manière efficace.

L'autre détail concerne le résumé de présentation de Shaxx, qui évoque plusieurs de ses titres, dont celui de « mari ». Qui est l'élu de son cœur ? Eh bien nous ! Lors des Jours Garance en 2019 (également disponible en 2020), nous pouvions récupérer l'arc Le Serment, dont le lore indiquait que Shaxx se marierait avec tous les Gardiens réussissant à rentrer en possession de l'arme. C'est donc un joli clin d'œil de l'équipe narrative à cet évènement, comme l'a confirmé par le Senior Narrative Designer Robert Brookes.

Vous pouvez revoir la présentation ci-dessous, qui s'est terminée avec un coffre rempli de Passage du gouffre pour le mème.

À ce sujet, sachez que le coffre va enfin avoir droit à 100 emplacements supplémentaires, mais pas avant La Forme Finale.

La semaine prochaine, le troisième et dernier live mettra en avant du contenu en lien avec les missions exotiques (un retour de Dernière Heure, Le Murmure ou Augure ?) et les armes pouvant être craftées avec. Le pack des trois cartes PvP sera également détaillé, comme nous le supposions, et il y aura d'autres surprises. D'ici là, un article sur le site de Bungie devrait être mis en ligne ce mercredi avec la liste des perks pouvant être obtenues sur ces armes.

