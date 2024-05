Destiny 2 : La Forme Finale, nouvel Assaut, aperçus de cinématiques et des nouveautés de gameplay dans un ViDoc doublement passionnant

Nous ne sommes désormais plus qu'à une semaine du lancement de l'extension La Forme Finale de Destiny 2, qui va venir conclure une décennie d'aventures au sein de l'univers de Bungie. Après des mois difficiles ayant suivi sa première présentation l'été dernier, dont vous pouvez retrouver tous les détails alors dévoilés ici, le studio de Bellevue a su rebondir en sortant d'un côté l'équivalent d'une petite saison gratuite avec Dans la Lumière, et en dévoilant d'autre part plusieurs éléments jusqu'alors conservés secrets pour exciter la communauté. Doctrine prismatique, objets de classe exotiques allant avec et la faction de l'Effroi, de nouveaux inédits au service du Témoin, les révélations d'avril ont été plus que savoureuses. Depuis, nous avons également eu droit à une bande-annonce mettant en avant les environnements du Cœur pâle du Voyageur où nous retrouverons Cayde-6, une nouvelle destination jouant la carte de la nostalgie. Bungie a partagé bien d'autres détails sur lesquels nous allons revenir jusqu'au lancement, mais dans un premier temps, attardons-nous sur le traditionnel ViDoc qui a été mis en ligne, fort intéressant et qui a cette fois été scindé en deux parties : Affrontez l'oubli et Créez la magie. Le travail d'équipe au sein du studio est énormément mis en avant et un sentiment de confiance envers ce qui a été réalisé transparaît de ces quelques minutes. Notez que certains passages cinématiques hors contexte sont montrés, alors si vous souhaitez en voir le moins possible, il est préférable que vous évitiez d'aller plus loin, surtout que nous allons décortiquer tout ce qui a été présenté.

Pour débuter cette première vidéo, c'est le nouveau directeur du jeu Tyson Green (et directeur créatif) qui fait une apparition, rappelant que les Gardiens créent leur propre destin, phrase désormais bien ancrée dans l'ADN de la licence. Les invasions d'Oryx et de Ghaul, l'arrivée des vaisseaux pyramide ou encore la lutte contre Savathûn ayant acquis la Lumière, nos précédents combats sont rapidement rappelés.

Un premier élément est à relever lorsque la directrice narrative Alison Lührs, le producteur narratif Cody Garrett et la designer narrative associée Kailani Marrero prennent la parole en évoquant le processus créatif derrière l'élaboration de la structure narrative de l'extension. C'est sur les tableaux blancs tapissés de post-it que cela se passe. D'un côté, nous avons la confirmation que La Forme Finale comportera 7 missions et un contenu au nom volontairement censuré avec l'habituel [REDACTED]. Sur le deuxième, les mentions d'un Assaut et d'un tour des Secteurs oubliés viennent s'y ajouter, en plus de quatre post-its floutés situés à la fin, sans doute pour le Raid et/ou des quêtes post-campagne comme nous en avons l'habitude. Un troisième indique que des arcs narratifs centrés autour du Corbeau, de notre Spectre, de Cayde, Ikora, Zavala et du Témoin seront entremêlés à tout cela. Notez qu'un nom accolé à notre ennemi semble avoir été effacé ou flouté. Les thématiques du DLC et plus largement de l'ensemble de Destiny sont elles clairement définies : la raison (purpose) et le destin (fate).

Vient ensuite un passage cinématique montrant un oiseau de Lumière au-dessus de la Terre, puis une myriade de Spectres. Sauf surprise, il doit s'agir de la création de ces derniers après la Chute, un passage déjà vu en crayonné dans la vidéo L'appel de Destiny ci-dessous datant de l'été 2022 et qui résume bien les évènements. Notez qu'elle est incluse en jeu dans la Chronologie accessible depuis la carte céleste.

Nous voyons ensuite Zavala disant à quelqu'un qu'il aurait tout donné pour que cette personne revienne, s'agit-il de Cayde, de sa femme disparue Safiyah voire de son fils Hakim ? C'est en tout cas l'occasion d'entendre pour la toute première fois l'interprétation de Keith David en anglais, qui remplace feu Lance Reddick. Le Corbeau et son Spectre Lueur sont eux aperçus dans un décor rappelant la Dernière Cité. Scène du passé ou indication qu'ils rentreront sains et saufs ? Le Témoin se montre aussi, les yeux fermés alors qu'il s'attèle à créer sa Forme Finale.

Un passage assez glaçant peut ensuite être entrevu, montrant trois personnages ressemblant exactement à Zavala, Cayde et Ikora, autour d'une table comme à l'époque où ils étaient ensemble à la Tour, mais entièrement déconstruits dans le style de notre ennemi... Si la caractérisation du Témoin et le peu d'interactions avec notre Gardien faisaient partie de vos regrets le concernant jusqu'à présent, le directeur créatif James Tsai annonce qu'il va communiquer avec nous tout au long de l'extension en mettant en avant certains éléments qui nous feront nous questionner sur ce que ça fait d'être l'un de ses Disciples. Dans un court passage avec des éléments des Seigneurs de Fer, il déclare avoir besoin d'un tueur de dieux. C'est sûr que nous sommes spécialisés dans ce domaine, mais à moins d'une surprise, c'est surtout lui qui sera le prochain sur notre liste ! Et si vous aviez besoin d'être convaincu de la complexité du personnage, son « Il n'y a que souffrance ! » alors qu'il élève la voix a de quoi coller des frissons.

Un autre passage cinématique est intrigant, montrant Ikora, Cayde, le Corbeau et un Spectre bien connu des fans du lore, celui de Zavala appelé Targe, déjà vu par exemple lors de la Saison des Élus et même présent dans Fortnite. S'ensuite un plan de loin sur un drôle de monument avec une main à son sommet et une silhouette juste devant ressemblant justement au commandant. La transformation d'une pomme façon Forme Finale donne également un aperçu de ce qui nous attend si nous échouons dans notre tâche.

La suite de cette première partie du ViDoc s'attarde sur le Cœur pâle, qui aura pour thème le surréalisme et le fait d'être un chemin périlleux comme l'indique le concept artist Gabriel Garza. Et à ce sujet, une scène de gameplay montre une drôle de maison dont les volutes de fumée s'échappant de la cheminée rappellent évidemment ceux du Témoin, suivie d'une zone teintée de violet remplie d'éléments familiers comme une église et un vaisseau colonisateur de type Exode. La Project Lead de l'extension Catarina Macedo évoque quant à elle le concept art ci-dessous montrant un Spectre géant, à voir s'il sera présent tel quel en jeu. Malgré le fait que l'équipe ne souhaitait apparemment pas faire de body horror, après que Gabriel Garza ait proposé un visuel où il avait remplacé les arbres par des mains, c'est cette direction qui a été retenue et accentuée. Même si vous n'êtes pas haptophobe, l'ambiance assez glauque devrait faire son petit effet.

Concernant les créatures de l'Effroi (Dread), ils sont donc bien tous des expériences du Témoin réalisées à l'aide de la Lumière, des combattants modifiés selon ses désirs. Mieux encore, elles possèdent leur propre langage qui a été conçu par l'équipe narrative via un outil linguistique constructif comme l'explique le senior sound designer Paxson Helgesen. Les amateurs du lore pourront donc tenter de traduire ce que nous disent nos ennemis. De nouveaux concept arts des armes utilisées par les Carapaces (Husks) sont aussi montrés, tout comme un pour l'espèce de ver explosif présent à l'intérieur d'elles. C'est aussi l'occasion de voir que certains effets sonores peuvent être conçus de manière vraiment insolite.

Enfin, nous avons d'autres aperçus de cinématiques fort intéressants, montrant un Gardien se promenant en ville (bon nombre de joueurs aimeraient une telle proximité avec la population que nous protégeons) ; Zavala et Ikora montant dans un ascenseur, se dernier déclarant ne plus vouloir perdre d'autres soldats ; le Corbeau tirant au Pistolet d'or en étant entièrement enflammé ; Cayde envoyant en l'air ce qui semble être une sorte d'Ingrat (Screeb) ; et une scène de gameplay avec lui autour d'un feu de camp.

La deuxième partie est sans doute plus intéressante en tant que joueur puisqu'elle débute par la mise en avant des nouvelles armes que nous pourrons looter par la weapon designer Vivian Becks. En tête de liste de cette lettre d'amour à la licence, le retour du Khvostov, la toute première arme que nous recevons dans Destiny, qui avait déjà eu droit à une version exotique dans Les Seigneurs de Fer et qui va donc revenir sous cette forme 7G-0X avec des améliorations pour ce grand final. Ses balles pourront rebondir plusieurs fois sur les ennemis sous certaines conditions, jusqu'à 7 fois puisque c'est le chiffre fétiche du studio.

Les nouvelles armes de destination auront pour thématique, comme déjà montré auparavant, le jeu de cartes et donc l'As de pique de Cayde. Bicolores, elles expriment des idées différentes sur chacune de leur face et mettent en avant des personnages ayant influencé le Chasseur. Dans le lot, nous retrouverons Sans hésitation ou « just don't die gun », dont les balles solaires peuvent aussi bien blesser les ennemis que soigner les membres de notre escouade.

Viennent ensuite les nouveaux Supers de Lumière, à commencer par celui de l'Arcaniste, Chant des flammes, qui a été pensé comme la Radiance de Destiny, mais orienté pour l'offensive et entourant notre personnage d'un halo. Pour l'Arsenal du crépuscule du Titan, le design des haches qu'il crée a été inspiré par son bouclier de manière à ce qu'elles aient l'air d'être une partie brisée de ce dernier, comme l'explique le directeur artistique Dave Samuel. Quant à la Lame de l'orage du Chasseur, c'est là encore un rappel de Destiny. Au départ, ce Super durait 24 secondes, mais cela a été réduit de moitié. Ouf, car cela aurait sans doute été l'enfer à l'Épreuve.

Un point intéressant est ensuite abordé concernant la Doctrine prismatique par le biais du kit du Titan. Lors d'essais en interne, la combinaison des compétences disponibles de base n'était pas bien comprise. Pointe de diamant a donc remplacé Fouet de drengr aux côtés de Knockout, permettant de créer ces pointes à chaque frag de compétence, qui une fois jetées au sol gèlent les ennemis, créant une boucle de gameplay.

Le nouvel Assaut de l'extension est ensuite montré, présenté par le senior designer Mikala Little et la test lead Ada Kos, qui ne va pas s'être fait que des amis. En effet, cette dernière, du haut de ses 7 Titres dorés de Conquérant voulait qu'il soit le plus difficile jamais créé. Si vous cherchiez la personnification de Nezarec chez Bungie, la voici ! Blague à part, il est décrit comme étant une sorte de souvenir de l'histoire de l'espèce dont est issu le Témoin, avec une architecture des bâtiments montrant à quoi pouvait ressembler son monde par le passé, avec à la manière de romans des années 30 et films d'aventure la découverte d'une cité cachée. Un exemple est montré d'une phase où nous devrons traverser rapidement un couloir alors qu'un plafond de lave descend rapidement sur nous, le tout avec des obstacles bien sûr.

Destiny 2 : La Forme Finale est donc attendu le mardi 4 juin sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.