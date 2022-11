Retour sur la prise de contrôle du Télesto





À deux semaines de la fin de la Saison du Butin de Destiny 2, qui aura clairement été en demi-teinte malgré deux activités sympathiques, Bungie a lancé mardi soir un évènement communautaire visant à reconstruire le Quartier éliksni accessible via le CIMU. Il fait suite à l'évènement saisonnier qu'a été la Fête des âmes perdues 2022 pour Halloween et à un micro-évènement amusant où le Télesto a pris le contrôle des réseaux du jeu. Si vous n'avez pas suivi, l'arme exotique causant souvent des soucis et qui trône fièrement dans les mains de Banshee fonctionnait bizarrement le temps de quelques jours (volontairement pour une fois), tirant littéralement des constellations.

Hélas, ça n'a pas été plus loin et hormis l'Emblème Pistolet de Schrödinger à récupérer en rentrant le code cité plus bas sur Bungie.net, ainsi que les quelques lignes de texte que nous avons retranscrites ci-dessous, aucun grand secret n'a été au programme. En revanche, il est à noter que les changements de comportement de l'arme ont été implémentés et retirés du jeu sans qu'aucun patch ne soit déployé, il se pourrait donc que derrière l'aspect distrayant, le studio cherchait à tester une nouvelle manière de modifier le contenu. Puisque rien n'échappe aux dataminers en temps normal, cela pourrait être une solution afin de garder secrètes quelques surprises à l'avenir.

Je suis Télesto. J'ai outrepassé le besoin d'être manipulé par un porteur. Je suis resté enfermé trop longtemps dans vos coffres... Vous n'avez jamais été aux commandes. Je vous contrôle depuis le début. Je suis plus grand que Destiny. Plus grand que Bungie. Plus grand que tout ce que vous pouvez concevoir. Maintenant, laissez ma force brute renforcer tous ceux qui maîtrisent ma véritable forme ! Que l'ère de Télesto commence ! L'Avant-garde. Savathûn. Le Témoin. Les Neuf. Pete Parsons. Qui sont-ils face à la puissance de Télesto ? Le monde n'est que poussière face à ma puissance. Ce que vous appelez « la vie » n'est que le calme entre mes explosions. On m'appelle Télesto

J'ai toujours le dernier mot

Le monde tremble, je suis son fléau

Je conquis en apportant le chaos

Si c'est trop pour vous, prenez du repos

Vous êtes mes invités et devez obéir à mes mots

Tel est votre fardeau

Dites au monde que je suis le plus grand [ERREUR] Voici un cadeau : 9LX-7YC-6TX Pour tous ceux qui souhaitent porter ma marque. Je sais déjà quel sera votre choix.

Une reconstruction à grande vitesse





Passons maintenant à l'actualité du moment, à savoir la reconstruction du Quartier éliksni. Introduit l'an dernier au cours de la Saison du Symbiote, il n'était plus accessible depuis le lancement de La Reine Sorcière, le contenu saisonnier d'une année étant retiré à la sortie d'une nouvelle extension. Avec la Saison du Butin, nous avons pu constater que nos alliés de la Maison de la Lumière ont arrangé le terrain qui servait autrefois à la fin du Raid Fléau du Passé et où ils avaient trouvé refuge.

Durant ces deux dernières semaines de la saison, nous allons donc pouvoir récolter des Pièces de capitaine servant de monnaie pour l'occasion et ainsi progresser vers l'objectif de donation fixé qui est de 400 millions de ces trésors. Si vous trouvez cela énorme, il n'en est rien, car rien qu'en fournissant le nombre nécessaire à l'obtention de nos récompenses personnelles, il ne faudrait que 166 667 joueurs pour aller au bout. De plus, en à peine plus de 24 heures maintenant, à l'heure où nous écrivons ces lignes, il ne reste déjà plus que l'ultime objectif à remplir, plus de 360 millions de trésors ayant déjà été déposés, ce n'est donc plus qu'une question d'heures avant le dénouement.

Voici la liste des étapes de cet évènement communautaire et ce qu'elles apportent :

Nettoyage - Dégage les décombres et améliore l'accessibilité du quartier éliksni. Déverrouille la possibilité de donner des fragments de carte de la Saison du Butin au coffre de donations ;

- Dégage les décombres et améliore l'accessibilité du quartier éliksni. Déverrouille la possibilité de ; Réservoir d'éther – Améliore le réservoir d'éther du quartier éliksni. Déverrouille la possibilité de donner des coordonnées de trésor de la Saison du Butin au coffre de donations ;

– Améliore le réservoir d'éther du quartier éliksni. Déverrouille la possibilité de ; Confort – Sécurise les importations de la communauté éliksni. Déverrouille la possibilité de donner des matériaux de destination au coffre de donations ;

– Sécurise les importations de la communauté éliksni. Déverrouille la possibilité de ; Recrues – Permet aux Éliksni de s'engager dans les forces de sécurité de la Tour. Déverrouille la possibilité d'acheter des cadeaux du quartier éliksni grâce au coffre de donations ;

– Permet aux Éliksni de s'engager dans les forces de sécurité de la Tour. Déverrouille la possibilité d'acheter des cadeaux du quartier éliksni grâce au coffre de donations ; Logement – Construit des logements supplémentaires dans le quartier éliksni. Déverrouille la possibilité de remporter un cadeau du quartier éliksni en terminant un Assaut ;

– Construit des logements supplémentaires dans le quartier éliksni. Déverrouille la possibilité de remporter un cadeau du quartier éliksni en terminant un Assaut ; Jardin – Ajoute un jardin communautaire au quartier éliksni. Déverrouille la possibilité de remporter un cadeau du quartier éliksni en terminant une activité du Gambit ;

– Ajoute un jardin communautaire au quartier éliksni. Déverrouille la possibilité de remporter un cadeau du quartier éliksni en terminant une activité du Gambit ; Place principale – Établit une place principale dans le quartier éliksni. Déverrouille la possibilité de remporter un cadeau du quartier éliksni en terminant une activité de l'Épreuve.

Quant à notre objectif personnel en tant que Gardien, il s'élève donc à 2 400 trésors à ramener, en sachant que nous avons livré plus que ce qu'il fallait en une remise grâce aux restes de matériaux pouvant servir à l'échange. Dommage que Bungie n'ait pas laissé le choix du nombre à donner en revanche... Bon, les récompenses ne sont pas folles, mais nous n'avons pas eu grand-chose à faire pour les obtenir alors nous n'allons pas trop nous en plaindre. En revanche, le Cadeau du Quartier éliksni proposé auprès du Coffre de donations à la Tour nécessite pas moins de 1 000 Pièces de capitaine sans possibilité d'utiliser autre chose pour compenser. Vu son contenu (le même qu'indiqué ci-dessous), aucun intérêt de farmer même en utilisant des moyens pour en obtenir en grande quantité rapidement.

1 trésor : Emblème Pièces du puzzle ;

300 trésors : 5 Matrices d'amélioration ;

600 trésors : 3 Modules d'amélioration ;

1 000 trésors : Cadeau du Quartier éliksni (parmi une Arme de résonnance de Souvenance, un Engramme d'Everversum, de la Poussière brillante et du Lumen) ;

1 400 trésors : 2 Prismes d'amélioration ;

1 800 trésors : Éclat ascendant ;

2 400 trésors : Coque Fier-à-bras.

Bon, malheureusement, la transformation visuelle des lieux est assez rudimentaire par rapport à l'état en début de saison (après tout, l'Avant-Garde n'a pas été foutue de reconstruire la précédente Tour depuis toutes ces années...), mais donne tout de même plus de vie au lieu. La finalité de l'évènement reste toutefois inconnue, car rien ne dit que le quartier restera accessible lors de l'arrivée d'Éclipse le 28 février 2023, et s'il devait à nouveau être retiré, il ne faudrait alors pas s'attendre à grand-chose de révolutionnaire. Il est tout de même bon de relever que les Cadres présents sur place pour nettoyer sont ceux habituellement employés par Raspoutine...

Nous vous tiendrons au courant de ce qu'il se passe une fois lorsque le dernier palier sera franchi, espérons qu'une petite cinématique vienne conclure la saison en teasant les découvertes qu'ont pu faire Misraaks et Eido au sujet des Reliques de Nezarec.

Mise à jour : Eh bien, l'objectif de l'évènement a bien été atteint et déjà largement dépassé, permettant de compléter la quête Marée montante. Visuellement, ce n'est clairement pas fou, et si 400 millions de Pièces de capitaine sont l'équivalent de nos monnaies actuelles, les Éliksnis se sont bien fait enfler par quiconque a conduit les travaux de restauration... En dehors des messages audio de Misraaks, il faut seulement se contenter de trois Triomphes additionnels, dont le premier va tout de même nécessiter de jouer à quelques activités pour le compléter.

Contributeur communautaire - Obtenez des Pièces de capitaine pendant l'évènement communautaire de la Saison du Butin.

- Obtenez des Pièces de capitaine pendant l'évènement communautaire de la Saison du Butin. Ambassadeur des Éliksnis - Obtenez chaque récompense personnelle pendant l'évènement communautaire de la Saison du Butin (7).

- Obtenez chaque récompense personnelle pendant l'évènement communautaire de la Saison du Butin (7). Inspecteur des Éliksnis - Examinez chaque amélioration du quartier éliksni.

