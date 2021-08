Destiny 2 : La Reine Sorcière, Savathûn s'approprie la Lumière dans un superbe trailer cinématique, le point sur les nouveautés

Nous y sommes, Bungie vient de dévoiler lors de sa présentation la prochaine extension de Destiny 2, dont nous connaissions déjà le nom, La Reine Sorcière. Après un court teaser qui nous avait montré hier Savathûn dans un mystérieux lieu inédit, c'est une cinématique en CGI bien plus longue qui s'offre à nos yeux, avec une dure vérité à la clé pour les porteurs de Lumière.

Dans The Witch Queen, notre Gardien va devoir s'aventurer dans le monde du trône de Savathûn afin de découvrir de quelle manière elle et les membres de la Ruche sous son contrôle ont acquis la Lumière du Voyageur. Oui, vous ne rêvez pas, nos ennemis disposent eux aussi de Spectres désormais, sont donc tout aussi immortels que nous et disposent des mêmes facultés que les différentes classes de Gardiens ! Dans cette nouvelle destination des plus exotiques et sublime visuellement, nous arpenterons le palace de la Sœur des formes, la Brise-lame et Reine Sorcière (à vous de choisir de quelle manière vous souhaitez l'appeler) et un marais regorgeants de secrets qui n'attendent que d'être découverts.

Du côté des nouveautés de gameplay, un nouveau type d'armes sera ajouté, les Glaives, tandis que des combos de mêlée et attaques de projectiles viendront s'ajouter à notre arsenal de techniques, ainsi qu'un bouclier d'énergie à déployer, le tout pouvant être personnalisé à l'aide d'un système de crafting d'armes. Vous l'aurez compris, il n'y aura pas de nouvelle Doctrine succédant à la Stase pour le moment. Une bande-annonce dédiée nous montrant le rendu in-game des nouveaux environnements et le gameplay de nos futurs joujoux a également été diffusée, nous mettant l'eau à la bouche.

Enfin, il va falloir se montrer patient, car Destiny 2 : La Reine Sorcière n'est pas attendu avant six mois, le 22 février 2022 (oui, ça fait beaucoup de deux) sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC et Stadia. Avant ça, nous aurons de quoi patienter avec la Saison des Disparus.