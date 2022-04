Destiny : les espaces sociaux difficilement accessibles à cause de l'erreur « beaver », depuis près de deux mois...

Depuis le 22 février dernier, l'attention de la communauté de Destiny est évidemment portée sur l'extension La Reine Sorcière de Destiny 2 qui a pu la retourner dans tous les sens depuis, de même que la Saison des Réincarnés qui a déjà délivré tout son contenu narratif. Si comme nous vous avez eu envie de changer d'air en retournant sur le premier épisode pour renouer avec la nostalgie, vous avez pu être confrontés à un fâcheux souci, qui a de quoi bien énerver...

En effet, si jouer dans son coin en lançant une mission ou un Assaut (en solo, faute de joueurs ?) ne pose visiblement aucun problème, il est par moment nécessaire de se rendre à la Tour ou à l'Avant-poste de Vesta au Récif pour par exemple décrypter nos engrammes lootés ou poursuivre certaines quêtes lors des campagnes. Encore faut-il ne pas se faire déconnecter en permanence... Eh oui, dès que nous essayons de nous rendre dans l'un des espaces sociaux du jeu, nous sommes renvoyés en orbite avec un joli message indiquant l'erreur « beaver ». Avec un peu de chance, à force de tentatives, il se peut que nous parvenions à nous y poser voire à y naviguer quelques instants, mais cela ne dure pas forcément. Difficile de jouer posément avec cette épée de Damoclès prête à nous renvoyer dans les étoiles.

Bien entendu, le forum d'aide du jeu donne quelques conseils pour y faire face, sauf qu'il ne s'agit là en aucun cas d'un souci provenant de notre connexion (filaire avec la fibre), qui fonctionne comme un charme et nous permet par ailleurs de jouer à Destiny 2 sans rencontrer trop de souci (la stabilité des serveurs laisse parfois à désirer, ce n'est pas nouveau). Non, en effectuant quelques recherches sur Twitter, Reddit et le forum de Bungie (exemple), quelle ne fut pas notre surprise de découvrir d'autres témoignages de joueurs se plaignant de la quasi-impossibilité de rejoindre les espaces sociaux du jeu, et ce... depuis la maintenance du 15 février dernier.

Oui, cela va bientôt faire deux mois que le problème est connu et remonté par les joueurs, directement sur le forum ou en mentionnant Bungie Help sur Twitter, comme nous l'avons fait, sans obtenir une quelconque réponse en retour... Certes, le lancement de l'extension a dû focaliser l'attention de l'équipe et Destiny premier du nom n'est clairement plus une priorité pour le studio, mais quitte à laisser les serveurs actifs, autant faire en sorte que l'expérience de jeu soit justement jouable correctement, d'autant plus qu'il ne s'agit pas d'un free-to-play comme Destiny 2 (un terme bien relatif vu tout le contenu payant).

Espérons que Bungie finisse par prendre conscience de la situation, d'où cet article notamment, et par agir pour y remédier.

Lire aussi : Destiny 2 : La Reine Sorcière, évolution de la narration, choix des intrigues et nouveautés de gameplay, Bungie explique sa vision