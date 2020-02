Devil May Cry 5 dit au revoir à Denuvo

Capcom utilise presque systématiquement le logiciel antipiratage Denuvo lorsqu'il publie un jeu sur ordinateurs, ce qui a tendance à faire grincer les dents des joueurs. Sauf qu'après un certain temps, la protection DRM est supprimée, et c'est le cas aujourd'hui pour Devil May Cry 5.

SteamDB a en effet noté ce matin un changement dans le fichier .exe du jeu, et le changelog de Capcom a été publié juste après, indiquant la suppression de Denuvo dans Devil May Cry 5. Par ailleurs, la page Steam du jeu n'affiche plus la présence de Denuvo. Pour rappel, le logiciel antipiratage est souvent pointé du doigt par les joueurs, qui estiment qu'il utilise trop de ressources du processeur, ce qui influe plus ou moins sur le framerate.

Capcom n'en a cependant pas fini avec Denuvo, il sera intégré à Resident Evil 3 à son lancement et est toujours inclus dans Monster Hunter: World.

