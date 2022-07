Discord : le chat vocal arrive sur Xbox One et Xbox Series X et S !

Discord, l'application de messagerie instantanée et de discussion de groupe qui a remplacé les forums chez beaucoup d'utilisateurs est aussi utilisée par des joueurs comme outil de chat vocal. Pour faciliter les échanges lors des parties, Sony Interactive Entertainment, qui a investi dans la société l'année passée, propose d'associer ses comptes Discord et PlayStation depuis quelques mois maintenant, pour le moment seulement pour de l'échange écrit ou faciliter les connexions entre joueurs.

Microsoft, qui aurait tenté de racheter l'entreprise en 2021 avant son rapprochement avec SIE, le permettait sur Xbox depuis 2018. Il va maintenant aller plus loin en proposant d'utiliser Discord pour le chat vocal et les appels de groupe directement depuis sa console, en plus des fonctionnalités de chat entre amis déjà permises depuis l'écosystème Xbox. Vous pourrez donc parler en direct à vos amis Discord sans passer par un téléphone ou un PC, ce qui devrait simplifier la vie de certains sur Xbox One et Xbox Series X|S. La fonctionnalité est dès à présent utilisable par les membres Xbox Insiders et sera déployée au grand public dans les semaines à venir.

Vos amis et vos communautés, au même endroit

Préparez-vous à vous connecter avec vos amis et vos communautés Discord sur Xbox ! Le chat vocal Discord arrive sur Xbox Series X|S et Xbox One. Vous pourrez échanger avec n’importe qui sur Discord en vocal ou utiliser les appels de groupe directement depuis votre console, il sera dorénavant plus facile de vous connecter avec vos amis sur mobile, Xbox et PC. La mise à jour commence à se déployer pour les Xbox Insiders dès aujourd’hui et sera bientôt disponible pour toutes et tous.

Une expérience audio simplifiée

Cette mise à jour propose une fonctionnalité très demandée : le chat vocal Discord sur consoles Xbox vous permet de communiquer avec vos amis et votre communauté pendant que vous profitez de vos jeux préférés. Vous prévoyez quelques matchs d’Halo Infinite avec des amis jouant à la fois sur console et PC ? Vous avez envie d’explorer de nouveaux biomes avec vos amis sur Minecraft ? Vous les voyez jouer à un titre compatible cross-play ? Connectez-vous à leur groupe vocal et échangez tout en jouant.

Quand vous jouerez sur console, vous pourrez voir qui est présent dans le groupe et qui parle. Vous pourrez également ajuster le volume et passer du chat Discord au chat vocal Xbox.

Liez votre compte Discord à votre Xbox

Pour commencer, ouvrez le Guide en appuyant sur le bouton Xbox de votre manette, puis rendez-vous dans la section Groupes et chat et cliquez sur Essayer le chat vocal Discord sur Xbox. Vous aurez alors la possibilité de scanner un QR code qui lancera les applications Discord et Xbox pour vous connecter et lier vos comptes Discord et Xbox. Si vous avez déjà lié votre compte Discord à votre Xbox, il sera nécessaire de les lier à nouveau. Pour lier votre compte Discord, vous devez avoir au moins 13 ans, d’autres options relatives au contrôle parental peuvent s’appliquer.

Une fois votre compte Discord lié à votre Xbox, vous pourrez rejoindre le groupe de votre choix, comme vous l’auriez fait normalement. Sur l’application mobile Discord, vous verrez apparaître une nouvelle option Rejoindre sur Xbox. Vous aurez besoin de l’application Xbox pour transférer le chat vocal depuis votre compte Discord vers votre Xbox. Si l’application est installée, elle se lancera automatiquement pour vous permettre de connecter le chat vocal Discord à votre Xbox Series X|S ou à votre Xbox One. Les principes de sécurité de Discord s’appliqueront lorsque vous utiliserez le chat vocal Discord sur les consoles Xbox.

Ce qui vous attend et comment en profiter

Cette mise à jour commencera à être disponible pour quelques Xbox Insiders dès aujourd’hui et s’étendra à un plus grand nombre de personnes dans les semaines qui viennent. Consultez l’actualité de l’application Xbox Insider pour plus de détails. Restez connectés sur le Xbox Wire en français pour ne rien manquer de l’actualité de Discord sur Xbox et de tout ce qui concerne Xbox.

Si vous souhaitez nous aider à façonner l’avenir de Xbox et accéder aux nouvelles fonctionnalités en avant-première, téléchargez le Xbox Insider Hub sur votre Xbox Series X|S, votre Xbox One ou votre PC Windows dès maintenant. Partagez-nous vos retours et aidez-nous à façonner l’avenir du jeu vidéo !