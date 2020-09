Disintegration : face à l'échec, les serveurs du multijoueur vont déjà fermer

Un jeu qui fait un bide en raison de ses qualités discutables, ce n'est une bonne nouvelle pour personne, des développeurs qui sont passés à côté de leur sujet aux joueurs qui n'en ont pas eu pour leur argent. C'est malheureusement ce qui est arrivé à Disintegration, le shooter tactique à dos de gravcycle de V1 Interactive, la nouvelle équipe de Marcus Lehto, ancien directeur créatif de Bungie.

Le titre a globalement déçu, chez les acheteurs comme les journalistes, et le succès public n'a clairement pas été au rendez-vous. Ainsi, après seulement trois mois d'exploitation, les serveurs sont déserts, et il a été décidé de fermer les services en ligne de Disintegration, rendant ses modes multijoueurs inaccessibles à compter du 17 novembre. En revanche, la campagne solo restera intégralement jouable sans souci à l'avenir.

Nous avons pris la décision difficile de supprimer les modes multijoueurs de Disintegration sur toutes les plateformes. Cela se fera en plusieurs phases au cours des prochains mois, en commençant aujourd'hui avec la suppression du magasin dans le jeu, et en terminant le 17 novembre avec la suppression complète du multijoueur. La campagne solo restera entièrement jouable à l'avenir. De l'équipe de développement de V1 Interactive au groupe d'édition de Private Division, nous soutenons les risques créatifs pris pour lancer un jeu aussi unique et innovant, créé par cette petite équipe talentueuse et passionnée. Bien que notre base de joueurs ait montré de l'intérêt pour la campagne solo, le jeu a malheureusement eu du mal à créer une audience importante nécessaire à une expérience multijoueur convaincante. Après avoir pesé les options, nous avons pris collectivement la décision de suspendre le support du multijoueur. Nous croyons au fait que l'industrie du jeu vidéo a besoin d'une innovation constante et nous continuerons à prendre des risques, à suivre des visions créatives et à soutenir de nouvelles idées. À tous ceux qui ont joué à Disintegration : nous vous remercions. - Private Division et V1 Interactive

Seul lot de consolation : ni V1 Interactive, ni Private Division ne semblent regretter d'avoir conçu cette expérience originale, et cela ne devrait pas brider leur créativité à l'avenir. Pour mémoire, Disintegration est vendu exclusivement au format numérique sur PC, PS4 et Xbox One.

