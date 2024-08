Disney+ augmente encore une fois ses tarifs, de quoi énerver les abonnés

Le modèle des plateformes de streaming va-t-il finir par se casser la figure ? À force de trop tirer sur la corde en augmentant sans cesse leurs tarifs sans forcément proposer de meilleures prestations et en ayant ajouté de la publicité, sans parler des mesures prises contre le partage de compte, une partie des abonnés finissent pas s'en détourner. Bref, l'exemple typique du serpent qui se mord la queue, au lieu d'essayer d'attirer plus de monde avec de bonnes offres compétitives sans devoir renier sur la qualité. En effet, payer peu est toujours possible, mais il faut alors se contenter d'un format 1080p... En France notamment, Netflix a ainsi bien gonflé ses prix en fin d'année dernière, son abonnement Premium avec de la 4K coûtant près de 20 €. En août 2023, Disney+ y était allé de son annonce de hausse de tarifs aussi bien par chez nous qu'aux États-Unis, qui était loin d'être la première, un mois coûtant ici désormais entre 5,99 € et 11,99 €. Eh bien, nous avons appris ce mardi soir qu'une nouvelle augmentation va survenir sous peu dans le pays de l'Oncle Sam...

À partir du 17 octobre 2024, soit un an après la précédente révision, les abonnés outre-Atlantique vont devoir débourser 2 dollars de plus pour continuer à regarder les programmes disponibles sur Disney+, mais les autres services de l'entreprise vont également être impactés. Et cette fois, même les offres avec de la publicité sont concernées. Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif des changements.

Type d'abonnement Publicité Ancien tarif Nouveau tarif Disney+ Basic Oui 7,99 $ par mois 9,99 $ par mois Disney + Premium Non • 13,99 $ par mois

• 139,99 $ par an • 15,99 $ par mois

• 159,99 $ par an Hulu Oui • 7,99 $ par mois

• 79,99 $ par an • 9,99 $ par mois

• 99,99 $ par an Non 17,99 $ par mois 18,99 $ par mois ESPN+ Oui • 10,99 $ par mois

• 109,99 $ par an • 11,99 $ par mois

• 119,99 $ par an Bundle Duo Basic (Disney+ et Hulu) Oui 9,99 $ par mois 10,99 $ Bundle Duo Premium (Disney+ et Hulu) Non 19,99 $ par mois Pas de changement Hulu + Live TV Oui 76,99 $ par mois 82,99 $ par mois Non 89,99 $ par mois 95,99 $ par mois

Dans son communiqué de presse, Disney évoque une offre grandissante de contenu et le fait que ses forfaits restent parmi les meilleures valeurs du streaming d'aujourd'hui. Des playlists vont ainsi être ajoutées à partir du 4 septembre sur le territoire étasunien, avec des programmes à suivre de manière linéaire comme avec la télévision classique... dont ABC News Live.

Pour le moment, aucune répercussion pour la France, mais jusqu'à quand ? Cette annonce tombe pile à quelques jours de la D23 Expo, de quoi noyer le poisson avec de futurs contenus qui y seront présentés ?

