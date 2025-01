Donkey Kong : même l'artiste qui a redesigné le gorille approuve son nouveau look

La semaine dernière, Nintendo a enfin officialisé sa prochaine console, la Switch 2. La bande-annonce présentant la machine exhibait également des séquences d'un nouveau Mario Kart, qui pourrait pas mal changer la formule de la franchise. Mais les fans se sont arrêtés sur un point en particulier : l'apparence de Donkey Kong n'est plus celle imaginée par Kevin Bayliss en 1994 pour Donkey Kong Country, mais celle de Super Mario Bros. Le Film.

Une trahison pour les fans, mais pas pour celui qui a modernisé l'apparence du gorille il y a plus de 30 ans. Pour rappel, Donkey Kong a été créé par Shigeru Miyamoto en 1981, mais Kevin Bayliss de Rare l'a modernisé lors de son passage à la 3D dans Donkey Kong Country. Visiblement, le gorille va encore changer de tête désormais, mais cela ne dérange pas du tout Kevin Bayliss, qui déclare sur X/Twitter :

Vous pouvez sortir le KONG du Pays (Country), mais vous ne pouvez pas sortir le Pays du Kong ! (I J'adore - c'est vraiment drôle ! - Tout change ! - Le changement, c'est bien !)

L'artiste explique qu'il a simplement vu un visuel de Donkey Kong la semaine dernière et qu'il l'adore, tout en rappelant que le personnage ne lui appartient pas et que c'est à Nintendo de décider s'il veut changer son apparence. Un propos bien plus sage que celui de certains fans. Eurogamer rappelle que Peach avait déjà subi un petit changement de look sur la jaquette de Princess Peach: Showtime!, là encore pour la faire ressembler au personnage de Super Mario Bros. Le Film.

