DOOM: The Dark Ages, les tests sont là, la presse anglophone a adoré

Le Doom Slayer va faire son grand retour dans quelques jours avec DOOM: The Dark Ages, un jeu de tir à la première personne développé par id Software et édité par Bethesda. Un titre évidemment très attendu par tous les fans de la franchise, qui avait eu droit à un reboot en 2016. La presse anglophone a mis les mains sur le jeu et dévoile dès aujourd'hui ses tests.

DOOM: The Dark Ages accumule les très bonnes notes, les testeurs ont adoré ce nouvel opus, que ce soit la brutalité de ses combats en mêlée, les champs de bataille ouverts, les nouvelles armes, le gameplay qui a droit à un vent de fraîcheur grâce au bouclier et les qualités graphiques et techniques. Cependant, il faut un peu de temps pour s'adapter à la mécanique de parade du bouclier, certaines séquences de jeu manquent de profondeur et le scénario n'est pas très passionnant.

La date de sortie de DOOM: The Dark Ages est fixée au 15 mai 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, ainsi que dans le Game Pass. Bethesda nous ayant fourni un code seulement hier, notre test arrivera dans les prochains jours. Vous pouvez précommander le FPS à partir de 69,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.