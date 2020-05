Dragon Ball FighterZ : date de sortie et bande-annonce qui envoie pour Gokû Ultra Instinct

Le FighterZ Pass 3 de Dragon Ball FighterZ a été annoncé en février dernier, mais seule une combattante sur cinq est pour le moment sortie, Kefla. Son successeur Gokû Ultra Instinct avait pourtant été confirmé en même temps qu'elle, mais il se faisait attendre jusqu'à présent.

Nous l'avons pourtant vu sous toutes les coutures, avec des images en combat, un point sur ses compétences et ses statistiques, et même des visuels de son Dramatic Finish face à Kefla, justement. Aujourd'hui, c'est avec une bande-annonce que le héros aux cheveux d'argent revient en force, pour mettre du mouvement sur bon nombre de coups que nous avions vu avec des captures statiques ces dernières semaines.

Bonne nouvelle, une date de sortie est enfin lâchée au passage pour le DLC. Les joueurs de Dragon Ball FighterZ pourront se procurer Gokû Ultra Instinct le 22 mai 2020 sur PC, PS4, Xbox One et Switch, pour 4,99 € seul ou via le FighterZ Pass 3 à 19,99 €. Les possesseurs du Season Pass auront d'ailleurs droit à un accès anticipé de deux jours sur le personnage, et pourront le télécharger dès le 20.