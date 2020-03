Dragon Ball FighterZ : des images qui tabassent pour Gokû Ultra Instinct

Un dicton japonais dit : qui passe dans un magazine nippon la semaine, fini sur Internet le week-end. Bon, ce n'est pas vraiment une maxime, mais plutôt les habitudes des jeux de Bandai Namco Games.

L'éditeur a profité d'un passage dans le V Jump pour faire le point sur les habiletés de Gokû Ultra Instinct, le prochain personnage additionnel à venir en DLC. La forme ultime du héros, lors de laquelle ses cheveux passent au gris et ses attaques deviennent plus puissantes que jamais, a désormais droit à des captures directes pour mieux nous faire découvrir son apparence et ses pouvoirs. Amateurs de muscles numériques saillants, vous allez être servis.



Gokû Ultra Instinct n'a pas encore de date de sortie, mais il devrait arriver dans les semaines qui viennent. Il est compris dans le FighterZ Pass 3 qui nous a déjà fait combattre avec Kefla, et qui ajoutera encore trois autres combattants d'ici son terme.