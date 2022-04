Dragon Ball Xenoverse 2 : détails sur les prochains DLC, un point sur Gokû Ultra Instinct -Sign

Il n’y a pas si longtemps, Bandai Namco a dévoilé le nouveau personnage jouable qui sera ajouté dans Dragon Ball Xenoverse 2. Avant toute chose si vous n’avez pas suivi la petite histoire, c’est la communauté qui a voté pour ce nouveau combattant... Ainsi, Gokû, sous sa forme Ultra Instinct non maîtrisée, rejoindra le roster.

L’éditeur communique par le biais du site officiel de Dragon Ball concernant notre héros, et partage quelques informations sur ses compétences :

Gokû (Ultra Instinct -Sign-) sera ajouté au jeu en tant que personnage jouable dans ce pack DLC ! Gokû a réveillé cette forme à un moment désespéré lors de son affrontement intense contre Jiren lors du Tournoi du Pouvoir. Comme on peut s'y attendre avec l’Ultra Instinct, le style de combat tourne autour des attaques ultra-rapides et des mouvements agiles et acrobatiques.



Découvrons trois techniques que Gokû (Ultra Instinct -Sign-) peut utiliser !

Attaque ultime : signe d'éveil

Pour ce mouvement, Gokû charge et lance une rafale d'attaques à grande vitesse avant de terminer avec une gigantesque explosion de Ki ! Si vous entrez une commande supplémentaire après avoir activé cette technique, il peut se déplacer derrière son adversaire instantanément et enchainer une série d’attaques !

Super Attaque : Pulsation Spirituelle

Cette super compétence concentre la puissance dans l'un des poings de Gokû pour expulser son adversaire. Si vous l'utilisez après un combo, non seulement vous subissez des dégâts supplémentaires, mais vous chassez votre ennemi loin de vous, afin de vous en éloigner.

Compétence d'évasion : Vague céleste

Cette technique entoure Gokû dans un champ de Ki, qui est par la suite expulsé vers le ciel. Elle peut être utilisée comme barrière de protection ou comme une attaque contre plusieurs ennemis !