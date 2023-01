Dragon Ball Xenoverse 2 : quelques visuels tout en muscle pour Piccolo Orange, bientôt jouable dans le Hero of Justice Pack 2

Non, Bandai Namco n'en a toujours pas terminé avec Dragon Ball Xenoverse 2 et l'ajout de contenu additionnel payant va encore se poursuivre en cette année 2023. Après le Conton City Vote Pack, l'éditeur a donc décidé de surfer sur le long-métrage Dragon Ball Super: Super Hero en lançant en novembre dernier le Hero of Justice Pack 1 au prix de 7,99 €, lui-même inclus dans un set à 16,99 €. C'est donc sans surprise que le Hero of Justice Pack 2 est désormais mis en avant, avec son premier personnage jouable qui avait été teasé.

Derrière son uniforme de soldat de l'Armée du Ruban Rouge numéroté 94, nous retrouvons Piccolo Orange, nom que le personnage a donné à sa transformation le faisant apparaître un poil plus musclé, une apparence plus proche des guerriers nameks. Si nous ne savons pas encore qui sera à ses côtés, mais pouvons aisément le deviner, il a été précisé qu'il combattra « Gamma 2 et Cell Max », laissant entendre que le boss de fin du film sera au moins présent lors d'une quête. En attendant, il faudra se contenter de ces quelques visuels.

Dragon Ball Xenoverse 2 est pour rappel disponible sur PS4, Xbox One, Switch et PC, et vous pouvez acheter sa version de base sans la multitude de DLC à partir de 24,99 € sur Amazon.