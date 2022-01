Dying Light 2 Stay Human : la version Switch dans le cloud reportée

Nous comptons désormais les jours qui nous séparent de la sortie de Dying Light 2 Stay Human, nouveau jeu de Techland attendu sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC le 4 février prochain. La semaine dernière, un 6e Dying 2 Know a d'ailleurs été diffusé, lors duquel nous avons pu découvrir le trailer de lancement et le studio a par la suite indiqué avoir prévu 5 ans de contenu, nous aurons donc de quoi nous occuper. Pour autant, tout n'est finalement pas si rose, car une mauvaise nouvelle vient légèrement noircir le tableau, du moins si vous attendiez la Cloud Version annoncée en septembre dernier sur Switch.

C'est par le biais d'un communiqué que Techland annonce donc le report de la sortie de Dying Light 2 sur la console de Nintendo, et ce sans donner de nouvelle date, mentionnant simplement son désir de le proposer dans les six mois suivants le lancement du 4 février, qui n'est lui pas impacté sur les autres plateformes. C'est dans un souci de qualité que le studio a pris cette décision et demande aux fans d'être patients, promettant « un gameplay portable flexible à son meilleur avec la Nintendo Switch, alimentée par la technologie Cloud ». Bon, puisque Dying Light premier du nom est arrivé récemment sur ce support avec sa Platinum Edition, les joueurs ont tout de même de quoi s'occuper pour patienter.

Dying Light 2 Stay Human peut dans tous les cas être précommandé à partir de 51,99 € sur Amazon.