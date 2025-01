Dynasty Warriors: Origins, c'est déjà un gros succès pour le musô

En fin de semaine dernière, Koei Tecmo a lancé Dynasty Warriors: Origins, un nouvel opus de sa célèbre franchise de musô, qui nous replonge à l'époque des Trois Royaumes de Chine en nous permettant d'affronter d'innombrables ennemis. Ce nouvel opus avait fort à faire après l'échec de Dynasty Warriors 9, mais visiblement, les développeurs ont réussi leur coup.

D'après les données de SteamDB, Dynasty Warriors: Origins a réuni 69 483 joueurs en simultané ce week-end, c'est le deuxième plus gros succès d'un jeu Koei Tecmo, derrière Wo Long: Fallen Dynasty et ses 75 906 joueurs connectés en même temps. Et c'est évidemment bien mieux que Dynasty Warriors 9 et ses 3 586 joueurs en simultané. Les évaluations sont également meilleures, elles sont « très positives », avec 94,37 % d'avis favorables, ça change des 35,36 % d'avis positifs de DW9.

Koei Tecmo a évidemment corrigé tous les soucis présents dans le dernier opus, mais également fait évolué la licence en permettant d'incarner un héros sans nom, à l'inverse des personnages historiques des précédents volets. Le studio n'a pas encore communiqué sur les ventes de Dynasty Warriors: Origins, disponible sur PC, PS5 et Xbox Series X|S, mais la franchise étant plus populaire sur consoles, le titre a sans aucun doute rencontré le succès commercial.

