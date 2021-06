E3 2021 : Marvel's Guardians of the Galaxy annoncé sur Switch dans une Cloud Version

Eidos Montréal et Square Enix ont dévoilé Marvel's Guardians of the Galaxy en fin de semaine dernière, un titre alors attendu sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One, mais Nintendo a annoncé quant à lui dans son Direct dédié à l'E3 2021 que le titre allait également sortir sur Switch.

Bien évidemment, il ne s'agira pas d'un portage classique, la petite console de salon portable aurait bien du mal à faire tourner le jeu, mais bien d'une Cloud Version, permettant de profiter de Marvel's Guardians of the Galaxy en streaming sur Switch. Une expérience pas aussi optimale, mais c'est mieux que rien.

Comme sur les autres plateformes, la date de sortie de Marvel's Guardians of the Galaxy: Cloud Version est fixée au 26 octobre 2021 sur Nintendo Switch.