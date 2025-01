Earthblade : une très mauvaise nouvelle pour le prochain jeu des créateurs de Celeste

Après l'excellent jeu de plateforme Celeste, le studio indépendant Extremely OK Games s'est lancé dans le développement d'Earthblade, un titre officialisé en 2021. Il devait s'agir d'un jeu d'action et d'aventure en 2D avec évidemment des graphismes en pixel art, mais si nous en parlons désormais au passé, c'est parce que le studio vient d'annoncer une très mauvaise nouvelle.

Maddy Thorson vient de prendre la parole sur le site officiel d'Extremely OK Games pour annoncer l'annulation d'Earthblade. La développeuse explique qu'il y a eu des tensions au sein d'EXOK au sujet des droits de la licence Celeste, avec d'un côté elle et Noel Berry, de l'autre Pedro Medeiros, qui est directeur artistique d'Earthblade et artiste sur Celeste et TowerFall. Maddy ne rentre pas trop dans les détails, mais elle explique que la meilleure solution était pour Pedro de quitter Extremely OK Games, il se concentrera désormais sur son jeu Neverway, qu'elle n'hésite pas à mettre en avant.

Le départ de Pedro aura été la goutte d'eau pour Noel et Maddy, cette dernière explique que le développement d'Earthblade était déjà compliqué, le studio avait la pression suite au succès de Celeste et, en fin d'année dernière, les deux membres restants d'EXOK ont décidé d'arrêter ce projet. Malgré cette histoire, Maddy n'hésite pas à défendre Pedro, prenant (avec Noel) toute la responsabilité de l'annulation d'Earthblade, invitant les joueurs à suivre l'évolution de Neverway et rajoutant que « Pedro et l'équipe Neverway ne sont pas des ennemis et quiconque les traite comme tels n'est pas le bienvenu dans aucune communauté EXOK ».

Désormais, eh bien les deux membres d'Extremely OK Games vont recommencer à réaliser des prototypes afin de trouver la bonne idée pour leur prochain jeu, mais il faudra patienter un moment avant de le découvrir.