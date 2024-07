KTC : des écrans gaming en promotion et des cadeaux pour l'opération "Back to School" !

Le constructeur KTC anticipe la rentrée avec l'événement KTC Back to School sur le site Geekmaxi. Jusqu'au 25 août, bénéficiez de 10 % de réduction sur 4 modèles d'écrans KTC en utilisant le code KTC10BOFF, et recevez une souris ou un clavier gaming en cadeau.

Découvrons ensemble ci-dessous les quatre modèles sélectionnés pour cette promotion.

Commençons tout d'abord avec le KTC H27T22.

Son panneau 8 bits est doté de la technologie Fast IPS qui améliore les temps de réponse des panneaux IPS traditionnels. L'écran mesure 27 pouces, offre une résolution WQHD 2560 x 1440 px, affiche 16,7 millions de couleurs et couvre 131 % de la gamme de couleurs sRGB.

Le moniteur propose un taux de rafraîchissement de 170 Hz, un temps de réponse MPRT de 1 ms et un mode faible lumière bleue. Il inclut également des modes de jeu tels que FPS, RTS et RAC ainsi que des fonctionnalités dédiées aux gameurs comme une vue sniper ou encore un timer.

De plus, il est compatible avec les technologies FreeSync et G-Sync pour une fluidité améliorée, et prend en charge la norme de montage VESA ainsi que le HDR 10.

L'écran gaming KTC H27T22 est au prix de 189,99 € grâce au code KTC10TOFF et un clavier compact Redragon K633CGO-RGB est offert en prime, le tout avec une livraison rapide depuis l'Europe.

Les moniteurs KTC suivants sont également à prix réduit pour l'opération Back to School :

KTC H24T09P à 109,99 € avec le code KTC10TOFF + souris Redragon M910-K RGB en cadeau (24" Fast IPS FHD, 1 ms, 165 Hz, sRGB 125 %, HDR 10, FreeSync, G-Sync...)





(24" Fast IPS FHD, 1 ms, 165 Hz, sRGB 125 %, HDR 10, FreeSync, G-Sync...) KTC H27S17 à 159,99 € avec le code KTC10TOFF + clavier Redragon K633CGO-RGB en cadeau (27" HVA QHD, 1 ms, 170 Hz, sRGB 120 %, HDR 10, courbure 1500 R, FreeSync, G-Sync...)





(27" HVA QHD, 1 ms, 170 Hz, sRGB 120 %, HDR 10, courbure 1500 R, FreeSync, G-Sync...) KTC H32S17 à 197,99 € avec le code KTC10TOFF + clavier Redragon K633CGO-RGB en cadeau (31,5" Fast HVA QHD, 1 ms, 170 Hz, sRGB 120 %, HDR 10, courbure 1500 R, FreeSync, G-Sync...)

Visitez la page KTC Back to School sur Geekmaxi pour découvrir plus en avant ces écrans gaming.