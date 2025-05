Elden Ring Nightreign cartonne déjà, mais les joueurs sont déçus

Cette nuit, FromSoftware et Bandai Namco lançaient Elden Ring Nightreign, un spin-off jouable en coopération de l'Action-RPG solo sorti en 2022. Un titre attendu par potentiellement 30 millions de joueurs, nombreux étaient les fans à être au rendez-vous dès l'ouverture des serveurs il y a quelques heures.

Sur Steam, peu après le lancement officiel, Elden Ring Nightreign a réuni 313 593 joueurs en simultané, selon les chiffres de SteamDB. Un lancement totalement réussi pour ce spin-off, même si nous sommes loin des 953 426 joueurs d'Elden Ring à sa sortie il y a plus de trois ans. Malheureusement, les avis des joueurs sont bien moins positifs sur ce jeu multijoueur.

Elden Ring Nightreign a des évaluations « moyennes » sur Steam, les joueurs critiquant le gameplay trop différent par rapport aux lents Souls-like, l'aspect aléatoire des parties, le mode solo mal équilibré ou encore le recyclage d'environnements et d'ennemis. Des points négatifs que nous avons soulignés dans notre test, à découvrir plus bas. Pour autant, le jeu n'est pas totalement à jeter, il a ses qualités et s'il vous intéresse, Elden Ring Nightreign est disponible à partir de 34,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac, Leclerc et Gamesplanet.

