Elex II : les combats au cœur d'une nouvelle vidéo de gameplay

THQ Nordic et Piranha Bytes ont annoncé l'été dernier Elex II, suite du jeu de rôle et d'action qui nous emmenait sur la planète Magalan afin de rallier diverses factions à notre cause pour lutter contre une terrible menace. Jax sera donc de retour dans un nouvel opus et il nous montre de quoi il est capable en vidéo :

Les studios partagent en effet une nouvelle bande-annonce d'Elex II, centrée sur le gameplay et plus particulièrement sur les combats, qui nous feront affronter d'autres factions et diverses créatures extraterrestres sur terre et dans les airs grâce à un jetpack. Jax aura à sa disposition un arsenal varier composé de fusils, arcs, roquettes et même des armes laser pour vaincre ses ennemis, sans oublier de l'équipement au corps-à-corps dont des épées, haches ou tronçonneuses.

Au passage, THQ Nordic et Piranha Bytes annoncent que les précommandes d'Elex II sont ouvertes, le titre étant attendu le 1er mars 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series |S. Vous pouvez réserver le jeu à 44,99 € sur GOG.com.