Elex II : l'Action-RPG se lance en vidéo

L'année dernière, THQ Nordic et Piranha Bytes dévoilaient Elex II, nouveau jeu de rôle et d'action faisant suite au titre sorti en 2017. Jax est désormais de retour à Magalan, équipé d'un jetpack pour explorer de nouvelles régions et sauver le monde d'une menace en s'alliant avec différentes factions.

Le titre débarque aujourd'hui sur ordinateurs et consoles de salon, les studios partagent donc la bande-annonce de lancement, à découvrir ci-dessus. Si vous avez opté pour une version numérique, elle sera jouable à partir de 19h00 sur ordinateurs, et elle est déjà disponible depuis 15h00 sur PlayStation 4 et 5 ainsi que sur Xbox One et Series X|S.

Elex II a également droit à son édition collector, que vous pouvez retrouver à 149,99 € à la Fnac.