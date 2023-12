The Finals : les hostilités sont ouvertes, oui maintenant !

Ses alphas et ses bêtas ont fait parler de The Finals toute l’année, mais il nous manquait jusqu’ici une date de sortie pour pouvoir se projeter. Les développeurs d’Embark Studios ont décidé de dévoiler ce mystère à l’occasion de la cérémonie des Game Awards. Et c’est donc dès aujourd’hui qu’il est possible de jouer à ce nouveau FPS multi sur PC, Xbox Series et Playstation 5.

Si vous n’avez jamais entendu parler de The Finals et que vous n’étiez pas devant les Game Awards cette nuit, nous vous rappelons que le titre met en scène plusieurs équipes dans un show télévisé macabre où les participants se battent à mort dans certaines grandes villes du globe. Si nous oublions le contexte et la relative légèreté avec laquelle le sujet est traité, The Finals s’avère être un FPS assez tactique où la notion d’équipe est importante. Trois joueurs doivent unir leurs forces pour sécuriser un maximum d’argent, l’objectif principal de tous les modes de jeu. La difficulté est de tenir à distance les trois autres équipes qui peuvent se joindre au combat.

L’atout de The Finals réside dans ses décors presque intégralement destructibles. Il est possible de remodeler l’arène à sa guise avec la bonne quantité d’explosif, voir même de faire tomber des pans entiers de bâtiment. Un autre élément stratégique dont nous faisions déjà l’éloge dans notre preview.

Sachez pour finir que The Finals embrasse la cause des jeux-services. Comprenez par-là que ce lancement démarre sur la saison 1 et le désormais traditionnel pass saisonnier qui l’accompagne. Une première expérience qui sera marquée par la présence de la map Las Vegas, un contenu totalement inédit par rapport à ce que pouvait proposer les précédentes bêtas.