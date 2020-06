HP envoie les Watts avec des accessoires dédiés au son !

Pour la clôture de la présentation du mois de juin, HP a voulu montrer qu'il pense aussi à l'immersion des joueuses et joueurs, avec un assortiment dédié qui sera en mesure de contenter tout le monde puisqu'il y'a des enceintes, un casque Bluetooth et des earbuds.

Les enceintes HP Gaming SpeakersX1000 sont un système 2.1 disposant d'une puissance totale de 30 Watts RMS. La connexion au PC s'effectue grâce à un câble USB et il y a une entrée Jack 3,5 mm pour brancher une tablette ou un smartphone. HP annonce ici que les 2 sorties USB et AUX sont actives en même temps. Côté nouveauté, nous retrouvons du RGB pilotable via le OMEN Command Center et une fonction standby automatique si le PC est mis en veille et que l'entrée AUX n'est pas utilisée.

Caractéristiques techniques Impédances des satellites G/D : 8 Ω

Puissance gauche/droite : 6W RMS x 2

Subwoofer : Ø100 mm / impédance 4 Ω

Plage de fréquence nominale : 20 Hz - 20 kHz

Senbilité de l'entrée AUX : 540 mW +/- 50 mW

Tracking (Gauche vs Droite) : < 4 dBA (sur la plage 160 - 10 kHz)

Un rapport signal sur bruit supérieur ou égal à 70 dB

Côté HP OMEN, il s'agit tout simplement des premiers earbuds de la marque et le produit a été particulièrement soigné avec 3 types d'embouts de tailles différentes (standards) ainsi qu'une paire en mousse à mémoire qui permettra de « mouler » les écouteurs à votre conduit auditif, un câble plat - qui permettra aux joueurs eSport de les glisser sans souci sous leur casque - et enfin une commande avec un curseur pour augmenter le volume sur une face et une fonction mute pour le microphone ainsi qu'une touche média sur l'autre côté.

Et pour finir, le casque sans fil HP X1000 Wireless Gaming dont le dongle se situe à l'intérieur de l'écouteur gauche.

Côté connectique, le casque est fourni avec un câble pour le recharger de type USB-A côté PC et USB micro Type B côté périphérique. Il est équipé d'une batterie Lithium-Polymère d'une capacité de 1200 mAh dont la durée de vie est estimée à 20 heures d'utilisation. Comptez 2 à 3 heures pour la recharger. Petite particularité, le réglage du volume, la coupure du microphone et l'arrêt du casque se feront sous l'écouteur gauche également.

Les earbuds sont déjà disponibles au prix conseillé de 49,99 €. Pour la gamme X1000, le casque et les enceintes seront disponibles dans les 3 mois à venir. Seul le prix de ces dernières est actuellement connu, il sera de 119 €.