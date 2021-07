Encased : nouvelle bande-annonce de gameplay pour le RPG dystopique

Prime Matter, le nouveau label de Koch Media, avait brièvement parlé d'Encased lors de l'E3 2021, il est de retour cette semaine avec une vraie bande-annonce qui dévoile de nombreuses petites séquences de gameplay. Le titre nous emmène pour rappel dans le passé, dans un univers dystopique.

Encased prend place en 1976, alors qu'un mystérieux dôme est découvert dans un désert. L'engin est rempli de technologies avancées, ce qui permet à l'Humanité de faire d'énormes progrès et le joueur incarne l'une des personnes sélectionnées pour entrer dans ce dôme. Il faudra choisir entre cinq disciplines proposées (Scientifique, Ingénieur, Agent de sécurité, Manageur et Criminel) avec des statistiques et spécialisations différentes qui permettront d'accéder à des dialogues uniques au fil de l'aventure, et qui donneront lieu à différentes fins. Le joueur pourra être accompagné d'un autre personnage comme Yoko l'enfant robot ou Sparrow le justicier, et croiser un tas de PNJ.

Encased est déjà jouable en Early Access sur PC, il sortira en septembre prochain en version finale via Steam et GOG.com. Vous pouvez retrouver des ordinateurs gaming sur Amazon.