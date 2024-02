Endless Ocean Luminous : la licence fait son retour pour une plongée inédite dans le grand bleu

Le leaker Pyoro avait teasé les joueurs en nous parlant de dauphins en amont du Nintendo Direct: Partner Showcase et certains y avaient vu le signe du retour de la licence Endless Ocean (Forever Blue en japonais) sur Switch avec des portages des deux premiers épisodes de la Wii, Endless Ocean et Endless Ocean 2 : Aventuriers des fonds marins. En revanche, personne à notre connaissance n'avait prédit que l'annonce concernerait un troisième jeu entièrement inédit ! Les développeurs d'Arika et Nintendo en tant qu'éditeur ont ainsi dévoilé Endless Ocean Luminous pour conclure la présentation, qui devraient ravir les amateurs de plongée sous-marine.

Ce troisième épisode sera plus riche en contenu que jamais, avec pour commencer la possibilité de s'amuser seul ou à plusieurs via le Nintendo Switch Online. Mais cette fois, oubliez la simple coopération à deux, car ce sont pas moins de 30 joueurs qui pourront rejoindre ensemble une même session. Du côté des espèces à découvrir sous les flots de la Mer Voilée, il y en aura cette fois plus de 500. La zone de jeu changera de plus à chaque partie.

Il ne faudra pas attendre bien longtemps avant de plonger dans cette odyssée aquatique, car Endless Ocean Luminous sera disponible le 2 mai 2024 en exclusivité sur Switch, aussi bien en version physique que sur l'eShop. Vous pouvez retrouver des visuels en page suivante.

Si vous désirez vous procurer une Switch modèle OLED, la Fnac la vend actuellement 319,99€ avec Bravely Default II offert.