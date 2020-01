The Wonderful 101 : PlatinumGames fait-il du teasing pour un retour de la licence sur Switch ?

Parfois, il en faut peu pour faire remuer les joueurs sur la Toile et PlatinumGames vient encore une fois de le prouver en postant à la fois sur ses comptes Twitter anglophone et japonais la même photo d'Hideki Kamiya. Cela n'a visiblement rien d'anodin et nous laisse penser qu'il s'agit d'un élément de teasing pour l'annonce prochaine du retour de The Wonderful 101.

Si vous ne connaissez pas ce jeu, il s'agit d'une production décalée orientée action comme sait si bien en proposer le studio, qui était parue exclusivement sur Wii U en 2013, console n'ayant malheureusement pas connu le succès qu'elle méritait. Désormais, la Switch est sur le marché et a déjà accueilli plusieurs portages améliorés d'exclusivités de son ainée. En 2018, le studio a ainsi clairement fait comprendre par l'intermédiaire d'Atsushi Inaba et Hideki Kamiya que des négociations avec Nintendo avaient lieu pour faire revenir The Wonderful 101 sur cette dernière, alors qu'un visuel des personnages du jeu jouant à la Switch avait excité les fans l'année d'avant.

Il se pourrait bien que le projet ait abouti, car pour en revenir à la photo du jour, l'un des écrans affiche clairement 1:01 comme heure et en dessous la date du 1er octobre, se lisant « 10月1日 » en japonais. Dans les deux cas, la mise en avant du « 101 » saute aux yeux. Et que retrouvons-nous bien mis en évidence sur le bureau du directeur de jeu ? Oui, une Nintendo Switch. Par ailleurs, Wonder Red est le personnage principal de The Wonderful 101, et Kamiya porte ici un tee-shirt rouge, coïncidence ? Tout semble avoir été pensé pour teaser l'arrivée de ce titre sur la console de Nintendo ou bien troller la Toile comme il faut, au choix.

L'éditeur et PlatinumGames nous avaient surpris l'an passé en annonçant Astral Chain lors du premier Nintendo Direct de l'année en février, vont-ils réitérer le coup ? Dans tous les cas, nous ne serions pas contre un portage de The Wonderful 101 sur Switch, bien que des nouvelles de Bayonetta 3 ne feraient pas non plus de mal...