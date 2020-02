PlatinumGames ouvre un site teaser pour l'initiative Platinum4, un rapport avec The Wonderful 101 ?

Décidément, PlatinumGames attire énormément l'attention ces derniers jours. Vendredi, une simple photo publiée sur les réseaux sociaux laissait penser à un retour de The Wonderful 101, jeu à l'origine sorti sur Wii U. Ensuite, c'est une rumeur d'un Kickstarter qui a fleuri sur la Toile pour ce même jeu, avec comme date d'annonce ce lundi 3 février. Eh bien, oui, le studio vient de communiquer, mais de manière assez... cryptique.

PlatinumGames a tout simplement lancé un site internet pour une initiative nommée Platinum4, se destinant aussi bien à l'Archipel qu'au reste du monde de par la présence du choix de la langue entre l'anglais et le japonais. Ce fameux « 4 » se mouvant légèrement au centre de l'écran est par moment brouillé, mais c'est bien là l'unique élément qui sort de l'ordinaire. Si les blagues vont déjà bon train quant à un « Bayonetta 4 », le troisième épisode se faisant attendre sans s'être un seul moment réellement montré, l'hypothèse la plus probable serait que Platinum4 soit le nom du label d'auto-édition que la firme désirait mettre en place.

Plus fou, certains internautes y voient une référence à la licence NieR à cause de l'effet visuel ressemblant à celui de l'écran principal de NieR:Automata, trois jeux de la licence existant déjà en comptant Gestalt et Replicant. Après tout, les 10 ans de la licence vont se fêter cette année, bien qu'il faudrait plutôt se tourner du côté de Square Enix pour ça. D'autres pensent à une référence au fameux projet Capcom Five des années 2000, qui avait justement donné naissance à Viewtiful Joe, dont la licence a en partie été conçue par Hideki Kamiya.

Ce dernier a teasé de son côté avec un message qui renvoie plutôt à The Wonderful 101. En effet le « Go, go, go, go, go » est présent dans le thème du jeu.

ゴゴゴゴゴ(4だけど) — 神谷英樹 Hideki Kamiya (@PG_kamiya) February 3, 2020

Tout cela est bien intrigant et a au moins le mérite de faire parler du studio. À moins que PlatinumGames ne fasse durer le suspense plusieurs jours, nous ne devrions pas attendre bien longtemps pour connaître le fin mot de l'histoire. En attendant, wait & see.