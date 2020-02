RUMEUR sur The Wonderful 101 : un Kickstarter pour un portage multiplateforme du jeu de PlatinumGames bientôt annoncé

Vendredi, nous vous rapportions ce qui apparaissait comme un possible teasing venant de PlatinumGames au sujet de The Wonderful 101, un jeu paru à l'origine sur Wii U. Pour autant, nous n'avions pas vu venir le fait que le studio puisse passer par Kickstarter pour financer son portage.

Non, vous ne rêvez pas, une page avec le logo et le nom de PlatinumGames est en ligne sur le fameux site de financement participatif, avec un profil mis en privé actuellement. Bien entendu, il pourrait s'agir d'un fake, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Un post sur 4chan publié vendredi indiquait justement qu'un Kickstarter pour The Wonderful 101 serait lancé ce lundi 3 février pour une sortie sur PS4, Xbox One et Switch. Selon une source de GameXplain, ce serait bien le cas avec un crowdfunding concernant au moins sur les consoles de Sony et Nintendo.

Liam Robertson, un insider, confirme l'information de son côté et rajoute que PlatinumGames aurait cherché le soutien de plusieurs éditeurs pour réaliser ce projet, sans succès, avec Kickstarter servant de solution de secours. Pour info, Nintendo ne possédait pas entièrement cette propriété intellectuelle, et le studio aurait bien pu racheter les parts manquantes de toute manière pour être capable de proposer son jeu sur d'autres plateformes.

Il n'y a plus qu'une chose à faire désormais, patienter jusqu'à demain pour une éventuelle annonce. Aimeriez-vous voir débarquer The Wonderful 101 sur d'autres consoles que la Switch ?