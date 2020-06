Epic Games Store : ARK: Survival Evolved et Samurai Shodown NeoGeo Collection gratuits cette semaine !

Epic Games Store avait sorti l'artillerie lourde ces dernières semaines en parallèle de ses Méga Soldes. Même si l'opération commerciale touche à sa fin, un dernier gros coup est proposé en téléchargement gratuit du 11 au 18 juin : comme l'avaient prédit les fuites, il s'agit bien de ARK: Survival Evolved, le jeu de survie multijoueur avec des dinosaures.

Voici comment il est présenté sur l'EGS :

ARK: Survival Evolved

En tant qu'homme ou femme échoué nu, en train de geler et de mourir de faim sur une île mystérieuse, vous devez chasser, récolter, fabriquer des objets, faire pousser des plantes et construire des abris pour survivre. Utilisez vos compétences et votre ruse pour tuer, apprivoiser, faire accoupler et chevaucher des dinosaures et des créatures primitives vivant sur l'Arche, en faisant équipe avec des centaines de joueurs pour survivre, dominer et ... s'échapper !