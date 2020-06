Epic Games Store : le jeu mystère de demain a sûrement fuité, du lourd en vue ?

Pour bien accompagner ses Méga Soldes, Epic Games Store avait sorti l'artillerie lourde en termes de jeux gratuits. GTA V, Civilization VI et Borderlands: The Handsome Collection avaient été offerts, et à en croire une rumeur vérifiée sur les trois premières semaines, ARK: Survival Evolved aurait dû conclure la vague du 4 au 11 juin.

Sauf que, surprise, c'est Overcooked, un titre déjà offert sur l'EGS qui était disponible sur ces dates. Pour ceux qui espéraient récupérer gratuitement le jeu de survie avec les dinosaures, il restait un dernier espoir : Epic Games a prolongé son opération commerciale avec un dernier « jeu mystère », qui sera téléchargeable sans frais du 11 au 18 juin.



Et il se pourrait bien que, justement, ce soit cet ARK: Survival Evolved. Les Internautes ont découvert une publicité française pour l'EGS sur Facebook indiquant que le titre aurait bel et bien dû être offert du 4 au 11 juin. Le spot n'a toujours pas été retiré ni modifié, laissant penser que Epic Games avait bel et bien prévu d'offrir le jeu sur ces dates, mais a dû revoir ses plans à la dernière minute. Auquel cas, le jeu bonus du 11 au 18 juin serait bien celui promu par le spot publicitaire, confirmant le leak du mois dernier. Nous aurons dans tous les cas le fin mot de l'histoire demain, à 17h00, lors de la rotation des jeux gratuits hebdomadaires, sachant que Samurai Shodown NeoGeo Collection sera lui bel et bien offert dans tous les cas.