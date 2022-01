Epic Games Store : Galactic Civilizations III gratuit cette semaine, un jeu d'énigmes basées sur la physique offert ensuite

Si vous suivez de près les jeux offerts sur l'Epic Games Store, ce n'est pas cette semaine que vous allez pouvoir vous faire plaisir. La boutique nous invite en effet de nouveau à déverrouiller Galactic Civilizations III, le jeu de stratégie futuriste de Stardock Entertainment déjà rendu gratuit l'année passée.



Pour les retardataires et les distraits, le lien de téléchargement et le résumé officiel se trouvent ci-dessous.

Galactic Civilizations III

Que se passerait-il si les humains se réveillaient un jour pour constater qu'ils ne sont pas seuls dans la galaxie ? Ils iraient dans l'espace pour découvrir les autres civilisations extraterrestres, leur histoire et leurs motivations afin de se faire un nom. Choisissez votre race (humaine, drengienne, altarienne et bien d'autres encore) et conduisez votre civilisation vers un âge d'or dans l'un des plus grands jeux de stratégie 4X jamais conçus !

Recherchez de nouvelles technologies, concevez des vaisseaux et colonisez de nouveaux mondes tout en faisant face à diverses menaces et en relevant les défis lancés par des sources mystérieuses. Négociez des marchés et des traités, partez en guerre, espionnez vos ennemis et offrez des promotions à vos meilleurs citoyens. Une fois tout cela accompli, rejouez avec l'une des nombreuses civilisations extraterrestres du jeu et découvrez de nouvelles histoires, de nouveaux arbres technologiques, de nouveaux composants de vaisseau et bien plus encore.

Galactic Civilizations III inclut maintenant les extensions Crusade et Retribution, ainsi que le contenu additionnel Mega Events pour que vous profitiez encore plus du jeu ! Rejoignez les rangs des leaders galactiques dès aujourd'hui et répondez à cette question : comment allez-vous diriger votre galaxie ?