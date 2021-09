Epic Games Store : Speed Brawl et Tharsis gratuits cette semaine, un jeu d'évasion de prison offert ensuite

Nioh: The Complete Edition était venu gâter les clients de l'Epic Games Store ces derniers jours, en étant offert par surprise aux côtés de Sheltered. Ce sont encore une fois deux titres qui vont pouvoir être déverrouillés sur la boutique d'Epic Games, à savoir Speed Brawl et Tharsis, des expériences au gameplay bien différent.

Pour découvrir leur résumé et leur lien de téléchargement, ça se passe ci-dessous.

Speed Brawl

Speed Brawl est un jeu de course et de combat en 2D où il faut aller vite et frapper fort ! Conservez votre élan, effectuez des combos et lancez des coups spéciaux puissants. Trouvez votre propre style de combat et constituez la meilleure équipe de combattants de tous les temps. Puis recommencez et allez plus vite... encore plus vite... TOUJOURS PLUS VITE !!!

6 combattants uniques dotés de leur propre style de jeu.

Des tonnes d'améliorations permettant de personnaliser chaque combattant et d'exploser ses ennemis.

Des visuels d'une incroyable précision et des personnages magnifiquement animés.

Plus de 50 courses et événements uniques bourrés d'action et répartis en plusieurs ligues de Speed Brawl.

De la coop en local et en ligne sur toute la campagne !

Londres, 1888. À la fin d'une guerre de dix ans contre des envahisseurs lunaires connus sous le nom de Sélénites, l'Empire britannique parvint à anéantir la menace insecte grâce à un élégant officier, Hugo Wells. Il écrasa la reine de la colonie et devint ainsi héros de l'Empire et patriarche des Sélénites.

Suite à la guerre, les Sélénites devinrent la nouvelle main-d'œuvre de notre révolution industrielle, ouvrant ainsi une nouvelle ère de progrès et de prospérité. Libérés du carcan du travail, les hommes purent se consacrer à des activités plus matérielles. Cependant, l'apathie et la désobéissance sévissaient dans les classes moyennes et ouvrières. Afin de satisfaire les masses, Hugo Wells conçut le divertissement ultime. Un sport d'élite où seuls les guerriers les plus courageux, les plus rapides et les plus méritants pouvaient affronter des hordes de Sélénites asservis. Bienvenue... au Speed Brawl !

Tharsis

Un mystérieux signal originaire de la région de Tharsis sur Mars nous a envoyés sur une mission trépidante. Qui l'a envoyé ? Et pourquoi ? Des questions irrésolues, mais qui sont les clés de la survie de l'humanité.

Aujourd'hui, à des millions de kilomètres de notre foyer, une tempête de micrométéorites a endommagé notre vaisseau, tuant deux membres du personnel navigant, et nous laissant le sentiment que ce voyage était maudit dès le départ.

Tharsis est un jeu de stratégie au tour par tour dans l'espace. Avec des dés. Et du cannibalisme. Il vous place aux commandes de la première mission sur Mars de l'humanité, au moment où elle a été heurtée par une tempête de micrométéorites. Vous devez aider votre équipe à survivre aux désastres, aux pénuries alimentaires et à l'espace, un lieu impitoyable, tout en gardant la raison au milieu des signaux énigmatiques et aux avertissements venus de Mars.

Défiez le destin, prenez les décisions difficiles et embarquez pour la mission la plus importante de l'histoire de l'humanité.