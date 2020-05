Epic Online Services : les fonctionnalités multijoueurs de Fortnite désormais accessibles à tous gratuitement

Si le nom d'Epic Games est désormais surtout associé à Fortnite, l'équipe a surtout beaucoup fait pour l'industrie avec l'Unreal Engine, l'une des références en termes de moteur de jeu. Il va aller encore plus loin en 2021 avec un Unreal Engine 5 alléchant, mais avant cela, le studio a un beau cadeau à faire aux développeurs.



Il leur offre tout simplement l'accès aux outils de développement du multijoueur qui ont été conçus pour Fortnite, le Battle Royale aux 350 millions d'utilisateurs, dont les technologies en ligne sont forcément à la pointe dans leur domaine. La suite Epic Online Services donne droit aux fonctionnalités Game Services, pour gérer les lobbies, le matchmaking, l'hébergement en peer-to-peer, les données des utilisateurs, les statistiques, les classements et plus encore, dont le chat vocal qui sera pris en compte plus tard. Elles sont utilisables en demandant aux joueurs de créer un compte Epic Games, mais aussi avec les propres systèmes de compte des partenaires.



EOS comprend également les fonctionnalités Epic Account Services, qui permettent d'agir sur les comptes cross-platform, la connexion du joueur, les amis et l'interopérabilité entre comptes. Le SDK est donc disponible gratuitement dès maintenant pour les développeurs, utilisable pour les productions à destination des PC, Mac, Switch, PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One, et prendra bientôt en compte les jeux iOS et Android. Vous l'aurez compris, attendez-vous à retrouver l'architecture du multijoueur de Fortnite voire des services vous demandant un compte Epic Games dans bien des productions ces prochaines années.

