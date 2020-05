eShop : les jeux Switch d'avril 2020 à ne pas rater selon Nintendo

Chaque mois, de nombreux titres font leur apparition dans les rayons virtuels de l'eShop, que nous vous listons toutes les semaines lors de leur sortie. Bien conscient de la profusion des offres au sein de sa boutique, Nintendo diffuse donc pour ne pas changer une vidéo mettant en avant sa sélection de productions à retenir.

Voici les 7 jeux retenus en avril :

Moving Out

Une carrière palpitante dans le mobilier, ça vous tente ? Débutez en tant que Professionnel d'Emménagement Tout-terrain dans la ville de Packmore. Smooth Moves est une petite entreprise de déménagement, mais aucune tâche n'est trop dangereuse ou trop étrange pour cette équipe de fonceurs. Développez votre entreprise, recrutez des personnages hauts en couleur et sauvez votre ville du péril mobilier ! Qu'est-ce que Smooth Moves peut nous offrir, me direz-vous ?

ITTA

ITTA est un manic shooter se déroulant dans un monde rempli de boss monstrueux. À son réveil, Itta se retrouve entourée des cadavres des membres de sa famille. Son seul guide est un étrange esprit qui a pris la forme du chat de la famille et qui lui a donné un revolver luisant pour se protéger. Incarnant Itta, les joueurs doivent rechercher les puissants êtres enfermés sous ce monde d'apparence si paisible et les affronter au cours de combats éprouvants. Des gigantesques golems anciens aux horreurs carnassières, le voyage d'Itta la poussera dans ses derniers retranchements, tout comme vous. Par chance, vous pouvez changer de style de combat en trouvant des armes aux attaques uniques. Si les choses se compliquent, vous pouvez activer à tout moment l'invincibilité ou le multiplicateur de dégâts. ITTA est un jeu ayant pour thème le combat contre ses démons intérieurs. S'il y a de la lumière, il doit y avoir de l'obscurité. Le plus important est de ne rien lâcher... peu importe ce que vous endurez.

Streets of Rage 4

Figurant parmi les meilleurs beat'em up de tous les temps, la série mythique des Streets of Rage fait un retour fracassant sur le devant de la scène. Avec sa baston urbaine débridée et ses rythmiques détonantes dignes des années 90, cet opus inédit rend hommage à la saga cultissime tout en lui insufflant une vie nouvelle.

Sunless Sea: Zubmariner Edition

Prenez la barre de votre bateau à vapeur dans un jeu de rôle gothique victorien plein de découvertes, de solitude et de morts fréquentes. Retrouvez les ossements de votre père. Décidez du destin de Londres. Défiez les dieux de la haute mer Écrivez votre histoire au fil des générations de fous de mer ayant bravé les flots et perdu la vie. Sunless Sea: Zubmariner Edition comprend le jeu de base et sa gigantesque extension sous-marine.

LevelHead

RECRUUUUE ! Le Bureau des expéditions est la principale entreprise de livraison de la galaxie. Depuis des centaines d'années, nos clients nous font confiance pour leur livrer leurs colis, sans soucis. Et maintenant, vous faites partie de cette magie de la livraison. En tant que recrue de la division Levelhead, vous êtes responsable de la formation de votre robot GR-18 pour tout scénario de livraison possible. Créez des N.I.V.E.A.U.x ou « Nouvel Instrument de Validation des Employés Accessoires ou Uniques », avec l'éditeur de niveaux intuitifs de l'atelier, puis publiez-les pour que le monde entier puisse en profiter. Concevez d'incroyables bidules et machines, façonnez des expéditions aventureuses qui demandent intelligence et muscles pour les terminer, ou créez simplement une scène musicale relaxante pour que les autres amateurs de Levelhead se détendent. Une fois votre niveau terminé, partagez-le avec le reste du monde… et accumulez des abonnés ! La division Levelhead est équipée de systèmes performants de tri et d'abonnements, vous pourrez donc toujours trouver les meilleurs niveaux récents créés par vos collègues. Et n'oubliez pas le parcours de formation ! Plus de 90 niveaux faits main qui offrent une variété de défis et de surprises pour vous donner des idées créatives. Qu'attendez-vous, recrue ? Au travail, et faites le bien, pour le bien de nos biens !

Curious Expedition

Curious Expedition est un simulateur d'exploration de type roguelike, situé à la fin du XIXe siècle. Endossez le rôle de figures historiques et entreprenez des expéditions vers des régions inexplorées afin de récolter gloire, connaissances et, cela va de soi, richesses ! Enfilez votre uniforme et parcourez un monde luxuriant généré aléatoirement, rempli de merveilles et de mystères. Curious Expedition s'inspire de l'élan de curiosité qui a conduit l'humanité aux quatre coins de la Terre durant des siècles. Goûtez à la splendeur et à l'émerveillement, mais également à l'effroi et au péril, compagnons fidèles de l'explorateur. Affrontez vos collègues et rivaux du Club des explorateurs dans une compétition souvent impitoyable qui vous mènera au bout du monde et au-delà, pour la gloire ou l'infamie. Bâtissez votre renommée et accédez à la consécration en faisant des dons au musée, ou remplissez vos poches de votre butin. Alors partez, l'exploration vous tend les bras !

Picross S4

Une quatrième vague débarque dans Picross S sur Nintendo Switch ! Découvrez de tout nouveaux puzzles dans les modes Picross, Mega Picross, Color Picross et Clip Picross. Pour les joueurs les plus fervents de Picross S, nous avons ajouté des puzzles Extra en bonus ! Dans le mode Extra, résolvez 2 puzzles en grand format 30x30, et si vous disposez de données de sauvegarde de Picross S, Pricross S2 ou Picross S3, jusqu'à 3 nouveaux puzzles grand format 40x30 viendront s'ajouter à la liste. Avec 300 puzzles Picross et Mega Picross, 150 puzzles Clip Picross, 30 puzzles Color Picross et 5 puzzles Extra, cela ne sont pas moins de 485 puzzles à résoudre !

Pour terminer, n'hésitez pas à jeter un œil à notre verdict concernant le petit dernier de DotEmu, Lizardcube et Guard Crush Games : TEST de Streets of Rage 4 : le beat est bon